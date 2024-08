ETV Bharat / bharat

ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ୫ ମିନିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଟିକଟ, କାଣନ୍ତୁ କେମିତି - Book Train Ticket Before Departure

ETV Bharat Odisha Team

୧. ଅନଲାଇନ ଚାର୍ଟ ୱେବସାଇଟରେ ଟ୍ରେନର ନାମ, ନମ୍ବର, ତାରିଖ, ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ୍‌ ଡେଟେଲ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ । ପରେ ଗେଟ ଟ୍ରେନ ଚାର୍ଟ (Get Train Chart) ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

୨. ଏହାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଏସି (First AC), ସେକେଣ୍ଡ ଏସି (Second AC), ଥାର୍ଡ ଏସି (Third AC), Chair Car ଓ Sleeper Classରେ ଖାଲିଥିବା ସିଟ୍‌ର ଡିଟେଲ ଦେଖିପାରିବେ ।

୩. ଏହାପରେ କୋଚ ନମ୍ବର (coach number) ଓ ଟ୍ରେନ ବେର୍ଥ ( berths) ଡିଟେଲ ଦେଖିପାରିବେ ।

୪. ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ସିଟ୍‌ ନଥିବ ଏହା ଶୂନ (Zero) ଦେଖାଇବ ।

୫. ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଷ୍ଟେସନରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ।

