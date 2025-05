ETV Bharat / bharat

କେତେ ମାରାତ୍ମକ କୋଭିଡ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ JN.1 ? କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ, ଏମିତି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ - NEW VARIANT OF CORONA SYMPTOMS

A teacher of Gurukul School of Art makes an awareness painting of COVID 19, in Mumbai on May 21, 2025. ( (ANI) )