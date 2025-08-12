ଆଜମଗଡ: ପୋଲିସ ଯଦି ଚୋର ସାଜେ ତେବେ ଚୋରି କରିବାର ବାଟ ଖୁବ ସରଳ ଆଉ ନିରାପଦ ହୋଇଯାଏ । ପୋଲିସ ଚୋର ସାଜିଲେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନ ଥାଏ, ଧରା ପଡ଼ିବାର ଭୟ ବି ନ ଥାଏ । ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ନିରାଙ୍କର ରାମ । ସେଥିପାଇଁ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଡବଲ ଡିଉଟି କରି ଆସୁଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଆଉ ରାତିରେ ଚୋର ଡିଉଟି ।
ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆସେ ତାଙ୍କରି ଅଭିଯୋଗ । ସେ ଡାଆଣୀ ହୋଇ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଛଡାନ୍ତି । ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଏ ନେଇ ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ବି ପାଇ ପାରନ୍ତିନି । ହେଲେ କୁହାଯାଏ, ଚୋର ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ରୁହେନି । ଆଉ ନିରାଙ୍କର ରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
#Azamgarh:#थाना_मुबारकपुर: होमगार्ड के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, पूर्व से ही होमगार्ड चल रहा है निलंबित, के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह की बाइट।#UPPolice @adgzonevaranasi @digazamgarh @News18UP @112UttarPradesh @maupolice pic.twitter.com/RF9SNj068A— AZAMGARH POLICE (@azamgarhpolice) August 12, 2025
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଜମଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ମୁବାରକପୁର ଥାନାର ହୋମଗାର୍ଡ ନିରାଙ୍କର ରାମ । ପୋଲିସ ଚାକିରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଅପରାଧିକ କାମ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି । ଚାକିରୀର ୨୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୋରି ସମେତ ୮ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଚାଲିଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରୁ 6ଟି ମାମଲା ସେ ଯେଉଁ ଥାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଥାନାରେ ରହିଛି ।
ହୋମଗାର୍ଡ ହେବା ପରେ ଅପରାଧିକ ଦୁନିଆରେ ରଖିଥିଲେ ପାଦ
ଏସ୍ପି ମଧୁବନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ନିରାଙ୍କର ରାମ ୨୦୦୧ରେ ହୋମଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ୨୦୦୩ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଆସିଥିଲା । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ବଟିକା ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ । ୨୦୦୩ରୁ ୨୦୧୭ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୮ଟି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ।
୬ଟି ମାମଲା ମୁବାରକପୁର ଥାନାରେ
ନିରାଙ୍କର ରାମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୦୦୫, ୨୦୧୦, ୨୦୧୧, ୨୦୧୪ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଏନଡିପିଏସ ଆକ୍ଟ, ୧୦୦ ଜି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ, ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୨୦୦୯ରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୭ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ଯାଉଥିଲେ
ମୁବାରକପୁର ଥାନାରେ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବଦଳି ହୋଇଗଲେଣି । ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ ନିରାଙ୍କରଙ୍କ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ କେହି ସୁରାକ ପାଉ ନଥିଲେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନଥିଲେ। ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଣି ଚାକିରକୁ ଫେରିଲା
ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରାଙ୍କର ରାମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ କର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ବି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ରେ, ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।
ଏସ୍ପି ମଧୁବନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ପରେ ନିରାଙ୍କର ରାମଙ୍କ ବିରିଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ସେ ଡିଉଟି କରୁ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
