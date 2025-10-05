ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ: 15 ମୃତ, ଭାଙ୍ଗିଲା ବ୍ରିଜ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : October 5, 2025 at 2:33 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ । ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ସବଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ । ଭୁସ୍ଖଳନରେ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଭୁସ୍ଖଳନ ଘଟି ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ପାହାଡର ଗଡ଼ାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମିରିକ-ସୁଖିଆପୋଖରୀ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ । ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ଓ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ।
ମିରିକରେ 11 ଜଣ ଓ ସୁଖିଆରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମିରିକରେ ଘଟିଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି । ସୁଖିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ିଆ ତଥା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
দার্জিলিংয়ে সেতু দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন—এই কামনা করি।— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2025
প্রবল বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসের প্রেক্ষিতে দার্জিলিং ও আশেপাশের এলাকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।…
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ବରାନ୍ବିତ:
ଅତିରିକ୍ତ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଅଭିଷେକ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ମିରିକ ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଭୁସ୍ଖଳନରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସୁଖିଆରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ଣରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇଛି । ସିଲିଗୁଡି ଠାରୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଦିଲାରାମକୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମିରିକରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।" ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । କାରଣ ବହୁ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶାସନ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅନିତ୍ ଥାପା କହିଛନ୍ତି," ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶାସନ ବା GTAର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି । ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ଯ, GTA କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଛୁ । ପାଖାପାଖି 15ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି । ମିରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଡିଓ, ଏସଡିଓ, ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି କାମ କରୁଛନ୍ତି।"
ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍:
ଶନିବାର ରାତିରେ ସେବକ ନିକଟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 10ନଂରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁଦିଆରେ ଥିବା ଏକ ଲୌହ ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଏବଂ ମିରିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ସିଲିଗୁଡ଼ି-ଦାର୍ଜିଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଦିଲାରାମ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ରୋହିଣୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଜନବାରୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ତିସ୍ତା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦାର୍ଜିଲିଂର ଟାଇଗର ହିଲ୍, ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି:
ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଭାଗ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଧସିବାରୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ମିରିକର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଖସଡ଼ା ଏବଂ ଭୁସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଧନଜୀବନ ଏବଂ ଘରଦ୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ ଧ୍ବସଂର ଭୟାବହତା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।