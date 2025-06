ETV Bharat / bharat

ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସର ତାଲିବାନୀ ଦଣ୍ଡ ! ଯୁବକକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ କରି ଗାଡିରେ ବାନ୍ଧି ବୁଲେଇଲା - JAMMU CIVILIAN AS A HUMAN SHIELD

The man being taken to Bakshi Nagar Police Station ( Video Screengrab )