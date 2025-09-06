ETV Bharat / bharat

ଗୁଜରାଟ ପାବାଗଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଛିଣ୍ଡିଲା କାର୍ଗୋ ରୋପୱେ ତାର, ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଗୁଜରାଟର ପଞ୍ଚମହଲ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ପାବାଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ରୋପ୍ ୱେ କେବୁଲ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବାରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

PAVAGADH HILL TEMPLE CARGO ROPEWAY ACCIDENT IN GUJARAT (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2025 at 8:45 PM IST

1 Min Read

ପଞ୍ଚମହଲ (ଗୁଜୁରାଟ): ଗୁଜରାଟ ପଞ୍ଚମହଲ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାବାଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ରୋପ୍ ୱେ ତାର ଛିଣ୍ଡିଯିବାରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାଲବାହୀ ରୋପ୍ ୱେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ରୋପ୍ ୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, ରୋପ୍ ୱେ ଟାୱାରଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଅପରେଟର ଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି।

ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଲୋଲ ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ହଲୋଲ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଡିଏସପି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହଲୋଲ ସହରରେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପାବାଗଡ଼ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

PAVAGADH HILL TEMPLE CARGO ROPEWAY ACCIDENT IN GUJARAT (ETV BHARAT ODISHA)

ପଞ୍ଚମହଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜୟ ଦହିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପାବାଗଡ଼ରେ କାର୍ଗୋ ରୋପ୍ ୱେର ତାର ଛିଣ୍ଡିଯିବାରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ।"

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ କାଶ୍ମୀରର, ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନର

ପଞ୍ଚମହଲ ଏସପି ହରିଶ ଦୁଧାତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ପାବାଗଡ଼ରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ରୋପ୍ ୱେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା 6 ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅପରେଟର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର, ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏବଂ ବାକି ତିନି ଜଣ ଗୁଜରାଟର ବାସିନ୍ଦା ଅଚନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ତଥା ତାର ଛିଣ୍ଡିବା ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ।

PAVAGADH HILL TEMPLE CARGO ROPEWAY ACCIDENT IN GUJARAT (ETV BHARAT ODISHA)

