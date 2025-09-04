ETV Bharat / bharat

ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପୂଜା ଭେଟି; 22 ସପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2-ସ୍ଲାବ୍ GST, ଉଠିଲା 28 ଓ 12 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍ - NEW GST TAX RATES

କମିବ GST ସ୍ଲାବ୍‌ । 12% ଓ 28% ସ୍ଲାବ୍‌ର ଯୁଗ ଶେଷ । 22 ତାରିଖରୁ ନୂଆ 5% ଓ 18% ସ୍ଲାବ୍‌ ଲାଗୁ ହେବ ।

Prime Minister Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 8:11 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 8:32 AM IST

4 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ଦିପାବଳୀ ଭେଟି । GST ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରି କେବଳ ଦୁଇ ଥାକିଆ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ସାରାଦେଶରେ କେବଳ 5 ଓ 18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବ । ଉଠିଲା 28 ଏବଂ 12 ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଦୁଇ ଥାକିଆ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦେଶର ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରକୁ ସରଳ କରିବ ।

ପୂଜା ଆଗରୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି-

  • ଶସ୍ତା ହେବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
  • ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
  • କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ
  • ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରି କେବଳ ଦୁଇଟି କରାଯାଇଛି

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, "ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ମୁଁ GSTରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ GST ହାର କମାଇବା ସହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହା କହି ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ୍ ବା ଜିଏସଟି ପରିଷଦ, GST ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଚାଷୀ, MSME, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ । ଏହି ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ।"

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ନେଇ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗୁଆ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । GST ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ବଳ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

କମିଲା GST ହାର-

GST କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏବେ ସାରାଦେଶରେ କେବଳ 5 ଓ 18 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବ । ଜିଏସଟିରେ 12 ଓ 28 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍ ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍ । ସୌଖୀନ ଓ ତମାଖୁ ଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗିବ । ଶସ୍ତା ହେବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ । ଛେନା, ପନିର୍ ଓ ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ GST ନାହିଁ । ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍‌ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି-

କମିବ GST ସ୍ଲାବ୍‌ । 12 ଏବଂ 18 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍‌ର ଯୁଗ ଶେଷ । 22 ତାରିଖରୁ ନୂଆ 5 ଏବଂ 18 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍‌ ଲାଗୁ ହେବ । ବିଳାସମୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 40 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବି ଲାଗିବ 40 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗିବ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସଟି 4-ଥାକିଆ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 2 ଥାକିଆ ଜିଏସଟି ହେବ । ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନୂଆ GST ଦର ଲାଗୁ ହେବ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରବୃଦ୍ଧିରୁ ମିଳିପାରେ କିଛି ଆଶ୍ବସ୍ତି ।

କମିବ GST ସ୍ଲାବ୍‌-

12% ଓ 28% ସ୍ଲାବ୍‌ର ଯୁଗ ଶେଷ

22 ତାରିଖରୁ ନୂଆ 5% ଓ 18% ସ୍ଲାବ୍‌ ଲାଗୁ ହେବ

ବିଳାସମୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 40% GST ଲାଗୁ ହେବ

କାହା ଉପରେ କେତେ GST-

ସିଗାରେଟ, ଗୁଟ୍‌ଖା, ପାନ ମସଲା, ତମାଖୁ, ଦୋକ୍ତା, ଜର୍ଦା ପାଇଁ 40%

SUV, ବିଳାସମୟ କାର୍‌, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍‌, କୋଲ୍‌ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଉପରେ 40%

ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି, ଲୁଣ ଓ ଚର୍ବିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ 40% GST

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବ-

ପର୍ସନାଲ୍ କେୟାର ସାମଗ୍ରୀ: କେଶ ତେଲ, ସାମ୍ପୁ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏବେ ୧୮% ବଦଳରେ ୫% GST

ରୋଷେଇ ଘରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା: ବଟର, ଘିଅ, ନମକିନ, ପାସ୍ତା ଏବେ ୫% GST

ନାସ୍ତା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରିହାତି: କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ, କଫି, ଚକୋଲେଟ୍ ଏବେ ୫% GST

ସାଇକେଲ, ଟେବୁଲୱାୟାର, ରୋଷେଇ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ୫% GST ସ୍ଲାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

ଶୂନ୍ୟ ଟିକସ: ପନିର, ଭାରତୀୟ ରୁଟି, UHT କ୍ଷୀର ଏବେ GST ମୁକ୍ତ

ନମକିନ, ଭୁଜିଆ, ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ୧୨% ରୁ ୫% GST

ସସ୍, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡୁଲ୍ସ, ସଂରକ୍ଷିତ ମାଂସ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ

ଟିଭି, ଏସି, ଡିସୱାସର ଉପରେ GST ହ୍ରାସ

ସମସ୍ତ ଟିଭି ଏବେ ୧୮% ରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ

ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଉପରେ GST ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ

୧୨୦୦ ସିସି ପେଟ୍ରୋଲ/୧୫୦୦ ସିସି ଡିଜେଲରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ୧୮% GST

ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ରିହାତି: 350 ସିସି କମ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ ୧୮% GST

ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବୃଦ୍ଧି: ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ 5% ଟିକସ ହ୍ରାସ

ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍: ସମସ୍ତ ପାର୍ଟସ୍ ଏବେ 18% ର ଏକକ ହାରରେ

ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ରିଲିଫ୍: 33ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଏବେ କରମୁକ୍ତ

ଦୃଷ୍ଟି ଯତ୍ନ: ଚଷମା ଏବଂ ଚଷମା ଉପରେ GST 28% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ

କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା: ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧ ଉପରେ GST ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା 5%

ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର: ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ GST 28% ରୁ 18% କୁ ହ୍ରାସ

ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ମାର୍ବଲ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ

କୃଷକ-ଅନୁକୂଳ: ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ GST 12% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ

ଜୈବିକ କୃଷି: 12 ଜୈବିକ-କୀଟନାଶକ ଏବେ ମାତ୍ର 5% GST ରେ

ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି: ଶ୍ରମ-କେନ୍ଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରମୁଖ ଟିକସ ରିହାତି

ବୀମା ବିପ୍ଳବ: ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ଏବେ GST ମୁକ୍ତ

ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା: ଟର୍ମ ଲାଇଫ୍, ULIP, ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ନାହିଁ

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ-

ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ (ନୂତନ) ୪୦% ସ୍ଲାବ୍)

ମହଙ୍ଗା କାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ୪୦% GST ଲାଗୁ କରିବେ

ମୋଟରସାଇକେଲ: ୩୫୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ୪୦% ଟିକସ କ୍ଲବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

ତମାଖୁ (୨୮% ରୁ ୪୦%)

ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି

ଗୁଟଖା, ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୪୦% GST

ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଏବଂ ମିଠା ପାନୀୟ ଉପରେ ୪୦% GST

କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି

୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କପା କୁଇଲ୍ଟ ଉପରେ ୧୮% GST

୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜୋତା ଉପରେ ୧୮% GST

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ୪୦% GST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ଦିପାବଳୀ ଭେଟି । GST ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରି କେବଳ ଦୁଇ ଥାକିଆ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ସାରାଦେଶରେ କେବଳ 5 ଓ 18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବ । ଉଠିଲା 28 ଏବଂ 12 ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଦୁଇ ଥାକିଆ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦେଶର ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରକୁ ସରଳ କରିବ ।

ପୂଜା ଆଗରୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି-

  • ଶସ୍ତା ହେବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
  • ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
  • କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ
  • ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରି କେବଳ ଦୁଇଟି କରାଯାଇଛି

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, "ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ମୁଁ GSTରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ GST ହାର କମାଇବା ସହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହା କହି ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ୍ ବା ଜିଏସଟି ପରିଷଦ, GST ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଚାଷୀ, MSME, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ । ଏହି ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ।"

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ନେଇ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗୁଆ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । GST ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ବଳ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

କମିଲା GST ହାର-

GST କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏବେ ସାରାଦେଶରେ କେବଳ 5 ଓ 18 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବ । ଜିଏସଟିରେ 12 ଓ 28 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍ ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍ । ସୌଖୀନ ଓ ତମାଖୁ ଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗିବ । ଶସ୍ତା ହେବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ । ଛେନା, ପନିର୍ ଓ ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ GST ନାହିଁ । ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍‌ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି-

କମିବ GST ସ୍ଲାବ୍‌ । 12 ଏବଂ 18 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍‌ର ଯୁଗ ଶେଷ । 22 ତାରିଖରୁ ନୂଆ 5 ଏବଂ 18 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍‌ ଲାଗୁ ହେବ । ବିଳାସମୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 40 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବି ଲାଗିବ 40 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗିବ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସଟି 4-ଥାକିଆ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 2 ଥାକିଆ ଜିଏସଟି ହେବ । ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନୂଆ GST ଦର ଲାଗୁ ହେବ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରବୃଦ୍ଧିରୁ ମିଳିପାରେ କିଛି ଆଶ୍ବସ୍ତି ।

କମିବ GST ସ୍ଲାବ୍‌-

12% ଓ 28% ସ୍ଲାବ୍‌ର ଯୁଗ ଶେଷ

22 ତାରିଖରୁ ନୂଆ 5% ଓ 18% ସ୍ଲାବ୍‌ ଲାଗୁ ହେବ

ବିଳାସମୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 40% GST ଲାଗୁ ହେବ

କାହା ଉପରେ କେତେ GST-

ସିଗାରେଟ, ଗୁଟ୍‌ଖା, ପାନ ମସଲା, ତମାଖୁ, ଦୋକ୍ତା, ଜର୍ଦା ପାଇଁ 40%

SUV, ବିଳାସମୟ କାର୍‌, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍‌, କୋଲ୍‌ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଉପରେ 40%

ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି, ଲୁଣ ଓ ଚର୍ବିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ 40% GST

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବ-

ପର୍ସନାଲ୍ କେୟାର ସାମଗ୍ରୀ: କେଶ ତେଲ, ସାମ୍ପୁ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏବେ ୧୮% ବଦଳରେ ୫% GST

ରୋଷେଇ ଘରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା: ବଟର, ଘିଅ, ନମକିନ, ପାସ୍ତା ଏବେ ୫% GST

ନାସ୍ତା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରିହାତି: କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ, କଫି, ଚକୋଲେଟ୍ ଏବେ ୫% GST

ସାଇକେଲ, ଟେବୁଲୱାୟାର, ରୋଷେଇ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ୫% GST ସ୍ଲାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

ଶୂନ୍ୟ ଟିକସ: ପନିର, ଭାରତୀୟ ରୁଟି, UHT କ୍ଷୀର ଏବେ GST ମୁକ୍ତ

ନମକିନ, ଭୁଜିଆ, ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ୧୨% ରୁ ୫% GST

ସସ୍, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡୁଲ୍ସ, ସଂରକ୍ଷିତ ମାଂସ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ

ଟିଭି, ଏସି, ଡିସୱାସର ଉପରେ GST ହ୍ରାସ

ସମସ୍ତ ଟିଭି ଏବେ ୧୮% ରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ

ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଉପରେ GST ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ

୧୨୦୦ ସିସି ପେଟ୍ରୋଲ/୧୫୦୦ ସିସି ଡିଜେଲରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ୧୮% GST

ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ରିହାତି: 350 ସିସି କମ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ ୧୮% GST

ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବୃଦ୍ଧି: ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ 5% ଟିକସ ହ୍ରାସ

ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍: ସମସ୍ତ ପାର୍ଟସ୍ ଏବେ 18% ର ଏକକ ହାରରେ

ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ରିଲିଫ୍: 33ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଏବେ କରମୁକ୍ତ

ଦୃଷ୍ଟି ଯତ୍ନ: ଚଷମା ଏବଂ ଚଷମା ଉପରେ GST 28% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ

କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା: ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧ ଉପରେ GST ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା 5%

ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର: ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ GST 28% ରୁ 18% କୁ ହ୍ରାସ

ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ମାର୍ବଲ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ

କୃଷକ-ଅନୁକୂଳ: ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ GST 12% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ

ଜୈବିକ କୃଷି: 12 ଜୈବିକ-କୀଟନାଶକ ଏବେ ମାତ୍ର 5% GST ରେ

ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି: ଶ୍ରମ-କେନ୍ଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରମୁଖ ଟିକସ ରିହାତି

ବୀମା ବିପ୍ଳବ: ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ଏବେ GST ମୁକ୍ତ

ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା: ଟର୍ମ ଲାଇଫ୍, ULIP, ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ନାହିଁ

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ-

ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ (ନୂତନ) ୪୦% ସ୍ଲାବ୍)

ମହଙ୍ଗା କାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ୪୦% GST ଲାଗୁ କରିବେ

ମୋଟରସାଇକେଲ: ୩୫୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ୪୦% ଟିକସ କ୍ଲବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

ତମାଖୁ (୨୮% ରୁ ୪୦%)

ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି

ଗୁଟଖା, ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୪୦% GST

ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଏବଂ ମିଠା ପାନୀୟ ଉପରେ ୪୦% GST

କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି

୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କପା କୁଇଲ୍ଟ ଉପରେ ୧୮% GST

୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜୋତା ଉପରେ ୧୮% GST

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ୪୦% GST

Last Updated : September 4, 2025 at 8:32 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIEASE OF BUSINESSGST REFORMS NIRMALA SITHARAMANGST COUNCIL UNVEILS 2 TIER TAXNEW GST TAX RATES

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.