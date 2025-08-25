ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସୋମବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା 25 ଜୁନରେ ଆକ୍ସିଅମ୍ ମିଶନ 4 ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ପରେ ଶୁଭାଂଶୁ 15 ଜୁଲାଇରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ-2025ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 17 ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିବା ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ନିଜ ସହରରେ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ୟୁପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୟୁପି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମହାକାଶଚାରୀ ହୋଇ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାସହିତ ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମେୟର ସୁଷମା ଖାରକୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ। ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ ରାକେଶ ଶର୍ମା।
2040 ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହାକାଶକୁ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ, ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରହିବି ନାହିଁ: ଶୁଭାଂଶୁ
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲି। ଗତକାଲି ରାତି 12ଟାରେ ଶୋଇଥିଲି ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଥିଲି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ କାରରେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଭୁଲିଗଲି। ପିଲାମାନେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଯେପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ତୁମ ପରି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନଥିଲି। ଗତକାଲି ମୁଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ CMS ର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ, ଦୟାକରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଅ, ଗୀତା ମାମ୍ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶୁଭାଂଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମହାକାଶ ଏବଂ ISS ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲି ଏବଂ ଶିଖିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, 2040 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସାଥୀଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇପାର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରିବ ଯେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ନଥିବି।
"ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ମୋର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ": ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋମତୀନଗରରେ ଥିବା ସିଟି ମୋଣ୍ଟେସୋରି ସ୍କୁଲରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶୁଭାଂଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ।
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା CMS ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଦେଲା
ସିଟି ମୋଣ୍ଟେସୋରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭାଂଶୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଏକ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଶୁଭାଂଶୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମନାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ।
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ 3000 ପିଲା ଏକ ପରେଡ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ
ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଗୋମତୀନଗର ଏକ୍ସଟେନସନର ସିଟି ମୋଣ୍ଟେସୋରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରାୟ 3000 ପିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଗୀତ ସହିତ ଏକ ପରେଡ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଯୋଗୀ ସରକାର
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ସିଟି ମୋଣ୍ଟେସୋରି ସ୍କୁଲ ଗୋମତୀ ନଗର ଏକ୍ସଟେନସନକୁ ବାହାରିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ CMS ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ ଏକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
