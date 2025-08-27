ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଁ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭଃ.. ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା... ସେ ଗଜାନନ ବିଘ୍ନ ହରତା, ଜ୍ଞାନର ଦେବତା । ତାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ । ପ୍ରତିଟି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆବାହାନ କରାଯାଏ ଗଜାନନଙ୍କୁ । ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ, ଆଦିଦେବ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ଗଣେଶ ପୂଜା । ତେବେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ? ପୂରାଣରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ?
ପୂରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ
ପୂରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେହର ମଳିରୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ସେଥିରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ । ଏକାଦା ମାତା ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟାରତ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦ୍ବାର ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲେ । ମାତା ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ନଦେବାକୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ ପୁତ୍ର ବିଘ୍ନେଶ । ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗୁମ୍ଫା ନିକ଼ଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ମାଆଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଗଜାନନ ।
ଗଣେଶ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ତାଙ୍କ ପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଶିବ ଓ ବିଘ୍ନେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ମହାଦେବ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ବିଗ୍ନେଶଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚ୍ଛେଦନ କରିଥିଲେ । ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ବଂସ କରି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା । ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର୍ବତୀ 2ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନେଶଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଆଯିବ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବିଘ୍ନେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବେ । ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଶିବ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଯିଏକି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଥିବ, ତାର ଶିର ଛେଦନ କରି ନେଇ ଆସିବବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଶିବଦୂତ ଏକ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ଆସିଥିଲେ । ବିଘ୍ନେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ଗଜାନନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭାବେ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ:
ସେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ, ବିନାୟକ, ବିଘ୍ନରାଜ, ଗଜାନନ, ବିଘ୍ନ ହରତା, ଏକଦନ୍ତ, ଉଦଣ୍ଡ, ଲମ୍ବୋଦର, ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ, ଗଣଦକ୍ଷ, ମନମୟ, ସିଦ୍ଧିବାନାୟକ, ମହାବାଳା, ଓମ୍କାରା, ସିଦ୍ଧିଦାତା, ଗଣପତି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଓ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଘରର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଗଜାନନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ସହିତ ଏହି ବାଧାବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ