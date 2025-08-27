ETV Bharat / bharat

ଆମେରିକାରେ ଆଜିଠୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗିବ 50% ଶୁଳ୍କ - INDIAN GOODS TO FACE 50PC TARIFF

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା 50% ଟାରିଫ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଜଣନ୍ତୁ, କାହାଉପରେ କେତେ ଲାଗିବ ଶୁଳ୍କ ।

50% tariff will be imposed on Indian goods in America from today
50% tariff will be imposed on Indian goods in America from today (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 4:49 PM IST

ୱାଶିଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା 50 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଆମେରିକାର ହୋମଲାଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି । ଏଦି ନୋଟିସରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆମେରିକା ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ରାତି 12.01ରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ମୋଟ ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ଏହି ନୋଟିସରେ ପୁଣି ଲେଖା ଯାଇଛି,ଯଦି ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ଆସେ ତେବେ ତାହା ଉପରେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ । ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଏପରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି । ଆମେରିକା ଚାହେଁ, ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ତାଠାରୁ କିଣୁ ।

କାହା ଉପରେ କେତେ ଶୁଳ୍କ
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ଉପରେ କେବଳ 9 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା । ଏବେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ 59 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 13.9 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲାବୋଳେ ଆଜିଠାରୁ 63.9 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ପରେ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 1.7 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ 51.7 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଗଦି ଉପରେ 2.3 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ 52.3 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଟାରିଫ ମାଡରୁ ବାହାରେ ରହିବ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଔଷଧ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନକରିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଭାରତ ପରେ ବ୍ରାଜିଲ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶ ଯାହା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରି ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଖରେ ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ

ଏପଟେ ଭରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଖରେ ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ । 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଅନ୍ନଦାତାମାନେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇଛନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଚାଷୀ, ପଶୁପାଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏପରି କୌଣସି ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ ପାଇଁ ଯାହା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ । ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଉପରେ ମତ ରଖି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ମୋଦି ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଆଗରେ ଛିଡା ହେବ ।

ଏପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଲଗାତର ଭାବେ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଚଳିତବର୍ଷ ଆରଂଭରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ‘ବହୁତ ଚମତ୍କାର ମଣିଷ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଶତ୍ରୁତା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ ।

ଏତେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବୁ ଯେ ଏହା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ-ଟ୍ରମ୍ପ

ଏଥି ସହିତ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଏତେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବେ ଯେ ଏହା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସମୟରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆହୁରି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ଏଥି ସହିତ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି । ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ଏହା ଆଜିର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ସେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଯେ, ‘ମୁଁ ଭାରତ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟାବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛ। ମୁଁ କହିଲି, କାଲି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ କର । କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମ ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବୁ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆମେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।‘

ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାତ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ସାତଟି ବିମାନ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। , ତୁମେ ଜାଣ, ୧୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ବିମାନ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।"

