ଜିଦ୍ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନ ମୋଡ଼, କଲେଜ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟରୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା
2012 ମସିହା ଥିଲା ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କ ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ । ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁନି ପୁଅକୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
Anju Yadav College dropout To Police Officer ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ) : ଜଣେ ଝିଅ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରେ ? ଜଣେ ଝିଅ ଦିନେ ଘରେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଶାଶୁ ଘରେ ନାନାଦି କଟୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲା । ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଯିଏ, ନିଜ କୋମଳମତି ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ହୁଏତ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଆର୍ପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ।
ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସେବାର 55 ବ୍ୟାଚର ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ । ନିଜ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାଭାବଠାରୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ତିରଷ୍କାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ହାର ମାନିନଥିଲା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ନିଜ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ ।
ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସ୍ନାତକ:
ଆର୍ପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ହରିଆଣାର ନାରନୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଧୋଲେଡ଼ା ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କ ଜନ୍ମ । ସେ ମାତା-ପିତାଙ୍କର ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଆଉ 3 ଜଣ ସାନ ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗାଁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ନାରନୋଲ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ । ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ପଢ଼ା ମଝିରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପରେ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ କରି ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବିବାହ କରିବା ପରେ ବିଏଡ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପଢିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବା କଥା ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ।
ବିବାହ ପରେ ବଦଳିଯାଇଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି:
ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ କୁହନ୍ତି, "ବିବାହ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁ ଘରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳି ନ ଥିଲା । ଘର କାମରେ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଯେବେ 2012 ମସିହାରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତାହା ପରେ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଥିଲା । ଯେପରି ତାଲିଛି ସେପରି ଘର କାମରେ ସବୁବେଳେ ନିବେଶ ରଖିବା କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ହାସିଲ କରିବା । ମୁଁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛି ଶାଶୁଘରୁ ପୁଅକୁ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି । ପୁଅକୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଜୟପୁରରେ ଶିକ୍ଷକ ଭର୍ତ୍ତି ଚାକିରୀ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୟପୁର ଚାଲିଯାଇଥିଲି । ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ।"
ପୁଅ ବହୁତ ସହିଛି:
ଯେବେ ପୁଅକୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ବେଶୀ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପୁଅଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜୟପୁର ଆସି ପାଠପଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ । ସେ କୁହନ୍ତି "ଏହି ସମୟ ବହୁ କଷ୍ଟର ସମୟ ଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ସହିତ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଦେଖା ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ଏପରିକି ପୁଅର ଅନେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି । "
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଝଡ଼:
2016 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଶିକ୍ଷକ ଭର୍ତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଜୁ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ସମାଜରୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ସମାଜର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।
ସରକାରୀ ଅଫିସ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନ:
ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଥର ସରକାରୀ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ଏହି ସମାଜରେ ଏପରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତେବେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନରେ କିପରି ନିଷ୍ପେସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ । ସେଠାରୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ସଫଳତା ହାସଲ ହେବା ପରେ ସମାଜର ସ୍ବର ବଦଳିଲା:
ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ କୁହନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଚୟନ ହେବା ପରେ ସମାଜର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ବଦଳିଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିଲା । ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ ଲଢିଥିଲେ । ଗାଁରେ ଲୋକ ବହୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି । ସେ ଯେବେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳେ । ଏବେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେବେ ଲୋକେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଏ ।
ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ରଖନ୍ତୁ:
ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ ନିଜ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପ୍ରତାଡି଼ତ ଭଳି ବିତାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ରହିଆସିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଧୀନତା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ । ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ । ସମୟେ ସମୟେ ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାନ୍ତି । ଏପରି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଦ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ପୂରା କରନ୍ତୁ ।
ସଫଳତା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ:
ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଏବଂ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହିଁ ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଥାଏ । ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ । ନିଜ ସ୍ବପ୍ନର ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ମନଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ । ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ । ଅସୁବିଧା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ । ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଉପରେ ପରିବାର ଓ ପରିଜନ ଲୋକ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।"