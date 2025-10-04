ETV Bharat / bharat

ଜିଦ୍ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନ ମୋଡ଼, କଲେଜ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟରୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା

2012 ମସିହା ଥିଲା ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କ ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ । ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁନି ପୁଅକୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

RPS officer Anju Yadav with Family members
RPS officer Anju Yadav with Family members (ETV Bharat)
Anju Yadav College dropout To Police Officer ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ) : ଜଣେ ଝିଅ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରେ ? ଜଣେ ଝିଅ ଦିନେ ଘରେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଶାଶୁ ଘରେ ନାନାଦି କଟୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲା । ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଯିଏ, ନିଜ କୋମଳମତି ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ହୁଏତ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଆର୍‌ପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ।

ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସେବାର 55 ବ୍ୟାଚର ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ । ନିଜ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାଭାବଠାରୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ତିରଷ୍କାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ହାର ମାନିନଥିଲା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ନିଜ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ ।

RPS officer Anju Yadav Success story (ETV Bharat)

ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସ୍ନାତକ:

ଆର୍‌ପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ହରିଆଣାର ନାରନୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଧୋଲେଡ଼ା ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କ ଜନ୍ମ । ସେ ମାତା-ପିତାଙ୍କର ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଆଉ 3 ଜଣ ସାନ ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗାଁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ନାରନୋଲ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ । ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ପଢ଼ା ମଝିରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପରେ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ କରି ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବିବାହ କରିବା ପରେ ବିଏଡ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପଢିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବା କଥା ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ।

RPS officer Anju Yadav with Mother
RPS officer Anju Yadav with Mother (ETV Bharat)

ବିବାହ ପରେ ବଦଳିଯାଇଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି:

ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ କୁହନ୍ତି, "ବିବାହ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁ ଘରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳି ନ ଥିଲା । ଘର କାମରେ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଯେବେ 2012 ମସିହାରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତାହା ପରେ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଥିଲା । ଯେପରି ତାଲିଛି ସେପରି ଘର କାମରେ ସବୁବେଳେ ନିବେଶ ରଖିବା କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ହାସିଲ କରିବା । ମୁଁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛି ଶାଶୁଘରୁ ପୁଅକୁ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି । ପୁଅକୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଜୟପୁରରେ ଶିକ୍ଷକ ଭର୍ତ୍ତି ଚାକିରୀ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୟପୁର ଚାଲିଯାଇଥିଲି । ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ।"

RPS officer Anju Yadav with villagers
RPS officer Anju Yadav with villagers (ETV Bharat)

ପୁଅ ବହୁତ ସହିଛି:

ଯେବେ ପୁଅକୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ବେଶୀ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପୁଅଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜୟପୁର ଆସି ପାଠପଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ । ସେ କୁହନ୍ତି "ଏହି ସମୟ ବହୁ କଷ୍ଟର ସମୟ ଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ସହିତ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଦେଖା ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ଏପରିକି ପୁଅର ଅନେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି । "

RPS officer Anju Yadav with another officer
RPS officer Anju Yadav with another officer (ETV Bharat)

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଝଡ଼:

2016 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଶିକ୍ଷକ ଭର୍ତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଜୁ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ସମାଜରୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ସମାଜର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

RPS officer Anju Yadav discussing with girls in a school
RPS officer Anju Yadav discussing with girls in a school (ETV Bharat)

ସରକାରୀ ଅଫିସ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନ:

ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଥର ସରକାରୀ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ଏହି ସମାଜରେ ଏପରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତେବେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନରେ କିପରି ନିଷ୍ପେସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ । ସେଠାରୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।

ସଫଳତା ହାସଲ ହେବା ପରେ ସମାଜର ସ୍ବର ବଦଳିଲା:

ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ କୁହନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଚୟନ ହେବା ପରେ ସମାଜର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ବଦଳିଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିଲା । ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ ଲଢିଥିଲେ । ଗାଁରେ ଲୋକ ବହୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି । ସେ ଯେବେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳେ । ଏବେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେବେ ଲୋକେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଏ ।

Anju Yadav while cooking
Anju Yadav while cooking (ETV Bharat)

ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ରଖନ୍ତୁ:

ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ ନିଜ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପ୍ରତାଡି଼ତ ଭଳି ବିତାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ରହିଆସିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଧୀନତା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ । ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ । ସମୟେ ସମୟେ ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାନ୍ତି । ଏପରି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଦ୍‌ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ପୂରା କରନ୍ତୁ ।

ସଫଳତା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ:

ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଏବଂ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହିଁ ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଥାଏ । ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଜୁ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ । ନିଜ ସ୍ବପ୍ନର ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ମନଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ । ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ । ଅସୁବିଧା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ । ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଉପରେ ପରିବାର ଓ ପରିଜନ ଲୋକ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।"

RPS ANJU YADAV OF 55TH BATCHANJU YADAV LIFE JOURNEYANJU YADAV SUCCESS STORYRAJASTHAN POLICE OFFICER ANJU YADAVANJU COLLEGE DROPOUT POLICE OFFICER

