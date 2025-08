ETV Bharat / bharat

ପରଲୋକରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 'ଦିଶୋମ ଗୁରୁ' ଶିବୁ ସୋରେନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ - FORMER CM SHIBU SOREN PASSED AWAY

Former Jharkhand CM Shibu Soren passed away ( ETV Bharat )

Published : August 4, 2025 at 10:15 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 11:05 AM IST

ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଶୋମ ଗୁରୁ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କର ସୋମବାର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ନେଇଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦାର୍ଘଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ । ଅସୁସ୍ଥତା ବଢିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କିଡନୀ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ ହେବା ସହିତ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସୋମବାର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । "ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, ଶିବୁ ସୋରେନ ଜୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ, ଆଜି ସକାଳ 8:56ମିନିଟରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।" - ଡାକ୍ତର ଏ କେ ଭଲ୍ଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗ, ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ରାମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ଉପସ୍ଥିତ: ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂ କଳ୍ପନା ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବସନ୍ତ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବର ପାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାର ମଧ୍ୟ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଶୋକପ୍ରକାଶ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦିଶୋମ ଗୁରୁ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କର ନିଧନ ଖବର ନେଇ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନ ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି । ସେ ଆଦିବାସୀ ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ।" ଏହା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନ ଜୀ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ଥିଲେ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ସମର୍ପଣ ସହିତ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ପଦପଦବୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ । ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗରିବ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ।" ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଂଗଠକ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଶିବୁ ସୋରେନ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବା ପରେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ତିନିଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଂଗଠକ ଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାାନ ଏହି ପାର୍ଟିର ସଂରକ୍ଷକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ସେ ସାତଥର ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 2004 ମସିହାରେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ସେ କୋଇଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

