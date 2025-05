ETV Bharat / bharat

ଡିଜିଟାଲ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସମ୍ମାନଜନକ 'ହାଇବିଜ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ପୁରସ୍କାର' - ETV BHARAT AWARD

ETV Bharat CEO Jonnalagadda Srinivas (4th from left) accepts the 'HyBiz Digital Media Award' from Neerab Kumar Prasad, former Chief Secretary of Andhra Pradesh ( Etv Bharat )