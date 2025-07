ETV Bharat / bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସରୋଗେସି ନାଁରେ ଠକେଇ, ଅନ୍ୟ କାହାର ପିଲା ଦେଇ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ - FRAUD IN NAME OF SURROGACY

July 27, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ସରୋଗେସି ନାମରେ ସନ୍ତାନ ଖୋଜୁଥିବା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଏକ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ସନ୍ତାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସିକନ୍ଦରାବାଦର ଗୋପାଳପୁରମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କ’ଣ ଥିଲା ଘଟଣା? ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଦମ୍ପତି ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସିକନ୍ଦରାବାଦର ରେଜିମେଣ୍ଟାଲ୍ ବଜାରରେ ଥିବା ଇନ୍ ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ (IVF) ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦମ୍ପତି ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ଦମ୍ପତି ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଡିଏନଏ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ମେଳ କରାଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦମ୍ପତି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ପତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାର ଡିଏନଏ ପିତାମାତାଙ୍କ ଡିଏନଏ ସହିତ ମେଳ ଖାଇନଥିଲା। Representational Image (Getty Images) ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ: