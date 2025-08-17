ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ SIR ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଭାରତର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାଜନେତାମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, କୌଣସି ଭୋଟର ଭୋଟ ଚୋରି କରିପାରିବେ କି?..."
'ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ'
ଦୁଇ ଥର ଭୋଟିଂ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଭୋଟର ଦୁଇଥର ଭୋଟିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମାଗଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋଟର ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।"
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " some voters alleged double voting. when asked for proof, no answer was given. neither the election commission nor any voter is afraid of such false allegations. when politics is being done by targeting the voters of…
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ରାଜନୀତି
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଭାରତର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗରିବ, ଧନୀ, ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା, ଯୁବକ ସମେତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ପଥର ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କୌଣସି ଭେଦଭାବ ବିନା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେବ।
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " even after the returning officer declares the results, there is a provision in the law that within a period of 45 days, political parties can go to the supreme court and file an election petition to challenge the…
ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି 45 ଦିନର ଅବଧି ପରେ ଏପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ତାହା କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କିମ୍ବା ବିହାର ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେହି 45 ଦିନର ଅବଧି ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି, ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଭୋଟର ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, "...ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2019ରେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭୋଟରଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରେ।"
ବିହାର ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁହେବ SIR
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ସ୍ପେସାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (SIR) ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ପରେ, ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, "...ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ଲୋକମାନେ ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବ।"
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, "...ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ତିନି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।"
'ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ'
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ। ଯାହା କହୁଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେହି ଶପଥ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି..."
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " ...i want to make it clear that according to the constitution of india, only indian citizens can vote for the election of mp and mla. people from other countries do not have the right. if such people have filled out…
'ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ନିଷିଦ୍ଧ'
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, "ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ନିଷିଦ୍ଧ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା 2019 ମସିହାର। ଆମକୁ ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ଏବଂ ସନ୍ଧାନଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ EPIC ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭୋଟର ତାଲିକା ଖୋଜିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ।"
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " ...the three election commissioners will decide when the exercise of sir will be carried out in west bengal or other states"
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2019 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରେ... ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ନିଷିଦ୍ଧ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା 2019 ମସିହାର।
