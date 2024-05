ETV Bharat / bharat

ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମ୍‌ଲା: ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତି ଗୁରୁତର - TERRORIST ATTACKS

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 19, 2024, 11:00 AM IST | Updated : May 19, 2024, 11:28 AM IST

ମତାଦନ ପୂର୍ବେ ମାତିଲେ ଆତଙ୍କୀ: କାଶ୍ମୀରରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଆକ୍ରମଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତି ଆହତ ( ETV Bharat Odisha )

Last Updated : May 19, 2024, 11:28 AM IST