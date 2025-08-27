ETV Bharat / bharat

ETVର ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରାରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

Sujay and Divija cut the anniversary cake at ETV's Corporate Office
Sujay and Divija cut the anniversary cake at ETV's Corporate Office (ETV)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 4:41 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଈନାଡୁ ଟେଲିଭିଜନ (ETV) ଏହାର 30ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 27, 1995ରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣରେ ଅଗ୍ରଣୀ ETV, ବିବିଧ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ, ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ସିଏମଡି ସିଏଚ୍ କିରୋନ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀ, ସୁଜୟ ଏବଂ ଦିଭିଜା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବାର୍ଷିକୀ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ। ETV ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ସୁଜୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

"ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ETVକୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାଁନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମାନ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଦିଗରେ ଅଧିକ କାମ କରିଥିଲେ," ବୋଲି ସୁଜୟ ତେଲୁଗୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜାରି ରଖିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି।

ଉତ୍ସବର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏମଡି କିରୋନ୍ ନେଟୱାର୍କର ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ, ଇଟିଭିର ସିଇଓ ବାପିନେଡୁ କୋନେରୁ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟ ଗୋପାଳ ରାଓ, ଈନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପାଦକ ଏମ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ତେଲଙ୍ଗାନା ସମ୍ପାଦକ ଡିଏନ୍ ପ୍ରସାଦ, ଇଟିଭି ଭାରତର ସିଇଓ ଜୋନାଲାଗଡ୍ଡା ଶ୍ରୀନିବାସ ଏବଂ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣ, ଏଭି ରାଓ, ଆଇ ଭେଙ୍କଟ, ଅଜୟ ଶାନ୍ତି, ଶୈଲଜା ଏବଂ ରବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

୧୯୯୫ ମସିହାରୁ, ଇଟିଭି ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, କନ୍ନଡ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଗୁଜରାଟୀ, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଟେଲିଭିଜନରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି।

