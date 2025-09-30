ବିହାର ନିର୍ବାଚନ 2025; SIR ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାର ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 30, 2025 at 6:10 PM IST
ପାଟନା: ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିହାରର ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (Election Commission of India) । SIR (special intensive revision ) ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ (ଚିଠା ତାଲିକା) ପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025 ପାଇଁ ତୟାର ହେଉଛି ବିହାର । ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବ । ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ SIRକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଥିଲେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ SIR ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଆସାମ, କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026 ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ-
ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଭୋଟର https://voters.eci.gov.in ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
ଆପଣଙ୍କର ନାମ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ?
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, https://voters.eci.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। Search Your Name in Draft Roll ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ EPIC ନମ୍ବର ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
SIR ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା-
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡା ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି (ଭୋଟର ନାମ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
6.5 ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି-
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାରର 38ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 6.5 ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଦ ଦେବାର କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ, ସାଧାରଣ ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପ୍ରବେଶ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତଥାପି, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଏକ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା !
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦଳ 4-5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିହାର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । 243 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 22 ନଭେମ୍ବର, 2025 ରେ ଶେଷ ହେଉଛି ।