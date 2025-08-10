ECI Action Aainst Odisha Political Party: ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (Election Commission Of India)ଙ୍କ ତଗଡ଼ା ଆକ୍ସନ । ଓଡ଼ିଶାର 5 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମେତ ଦେଶର 334ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ରବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (Election Commission)। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ରବ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ଅଧିନିୟମ (Representation of the People Act), 1951ର ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ 29B ଓ 29C, ଆୟକର ଅଧିନିୟମ, 1961 ଓ ନିର୍ବାଚନ ସିମ୍ବଲ (Reservation and Allotment) ଆଦେଶ, 1988ର ପ୍ରବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଏହି ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ।
|ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
|ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା
|ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
|05
|ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
|01
|ବିହାର
|16
|ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|10
|ଦିଲ୍ଲୀ
|26
|ଗୋଆ
|04
|ଗୁଜୁରାଟ
|10
|ହରିୟାଣା
|20
|ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର
|03
|ଝାଡଖଣ୍ଡ
|05
|କର୍ଣ୍ଣାଟକ
|12
|କେରଳ
|07
|ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
|14
|ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
|08
|ଓଡ଼ିଶା
|05
|ପୁଡୁଚେରୀ
|01
|ପଞ୍ଜାବ
|08
|ରାଜସ୍ଥାନ
|09
|ତାମିଲନାଡୁ
|22
|ତେଲେଙ୍ଗାନା
|12
|ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
|114
|ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
|05
|ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
|07
RUPP ପଞ୍ଜିକୃତ ଦଳ କ'ଣ?
ଦେଶରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା RUPP ଅର୍ଥାତ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଜନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, 1951ର ଧାରା 29Aର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶର 6ଟି ଜାତୀୟ ଦଳ, 67ଟି ରାଜ୍ୟ ଦଳ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ 2854ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ RUPP ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି ।
ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଲଗାତାର 6 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢେ, ତେବେ ସେହି ଦଳକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଦଳର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, 1951ର ଧାରା 29A ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ନାମ, ଠିକଣା, ପଦାଧିକାରୀ ଆଦି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦଳରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଳମ୍ବ ନକରି କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ ।
କାହିଁକି ମାନ୍ୟତା ହେଲା ରବ୍ଦ:
ଜନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ଅଧିନିୟମ 1951ର ଧାରା 29A ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ନିଜର ନାମ, ଠିକଣା ଓ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ଏନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆୟୋଗକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ, ଜୁନ୍ 2025ରେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା 345ଟି RUPPର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
334ଟି RUPP ଦଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ:
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସିଇଓ (CEO)ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର RUPP ପଞ୍ଜିକୃତ ଦଳମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦଳମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଜବାବ ଦେବା ଏବଂ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସିଇଓଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋ 345ଟି RUPP ମଧ୍ୟରୁ 334ଟି RUPP ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏପରି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ବାକି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଇଓଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି । କମିଶନଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଏବେ ମୋଟ 2854ଟି RUPP ମଧ୍ୟରୁ 2520ଟି ବାକି ଅଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଦେଶର ୨୬ତମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର
ଓଡିଶାର 5 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟାନ:
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମାନ୍ୟତା ବାତିଲ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ମାନ୍ୟତା ରବ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡିକ ଏବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଜନୈଚିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ -
|ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ
|ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍ଥାନ
|ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଟି (Bira Oriya Party)
|କଟକ
|ଓଡ଼ିଶା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (Orissa Socialist Party)
|କଟକ
|ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (People's Party of India (Secular))
|ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର
|ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା (Socialist Workers Party)
|ଜିଜିପି କଲୋନୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର
|ଉତ୍କଳ ଭାରତ ଓଡିଶା (Utkal Bharat)
|ଜିଜିପି କଲୋନୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ