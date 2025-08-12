ETV Bharat / bharat

କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏକ 'ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ': ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ - CONGRESS VOTE THEFT CLAIM

କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଦଳନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟଚୋରି ଅଭିଯୋଗ 'ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ' ବୋଲି ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଇସି।

Election Commission of India Office in New Delhi
Election Commission of India Office in New Delhi (File/IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2025 at 2:13 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ 'ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ' ବୋଲି ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।

ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଦଳ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ସଂସଦ ଭବନଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏସଆଇଆରରେ (Special Intensive Revision) ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜର ତାଲିକା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆରଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ ପରି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ରହିଛି ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାରରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସମୟରେ, ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋଇଥିବା ମିଟିଂର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, SIR କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲା ।

ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପଦଯାତ୍ରାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧି ସାଂସଦ । ପୋଲିସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

