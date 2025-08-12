ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ 'ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ' ବୋଲି ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଦଳ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ସଂସଦ ଭବନଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
#ECIFactCheck— Election Commission of India (@ECISVEEP) August 11, 2025
✅ Details in image below
Reference links 👇:
Link_1 https://t.co/w83gs0VlrG
Link_2 https://t.co/K8t2w39T61
Link_3 https://t.co/BMJ6OPViXQ
Link_4 https://t.co/tJ9z9abQeO
Link_5 https://t.co/AVNUZEwSAs
Link_6 https://t.co/RHiztyk9GD
Link_7 https://t.co/tqzG53EJfo https://t.co/1BBlNbMGEM pic.twitter.com/QPBW1XoxRb
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏସଆଇଆରରେ (Special Intensive Revision) ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜର ତାଲିକା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆରଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ ପରି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ରହିଛି ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାରରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସମୟରେ, ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋଇଥିବା ମିଟିଂର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, SIR କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲା ।
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପଦଯାତ୍ରାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧି ସାଂସଦ । ପୋଲିସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।
