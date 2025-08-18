ETV Bharat / bharat

ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 5 ମୃତ - CHARIOT TOUCHES ELECTRIC WIRE

କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଘଟି ଯାଇଛି ବଡ ହୁର୍ଘଟଣା । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 2:13 PM IST

ହାଇହ୍ରାବାଦ: କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଘଟି ଯାଇଛି ବଡ ହୁର୍ଘଟଣା । ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାମନାଥପୁର ଗୋକୁଲେନଗରରେ ଲୋକମାନେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଭକ୍ତମାନେ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିବାବେଳେ ରଥର ଉପର ଭାଗ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ରଥକୁ ଟାଣୁଥିବା ବାହନ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି ଚାଲିଥିଲା । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲେ । ଯେତିବେଳେ ରଥ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ରଥ ଟାଣୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ଗଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣ ଟଳି ପଡିଥିଲେ । ଖୁସି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭରପୂର ପରିବେଶ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ କମ୍ପି ଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବିଦ୍ୟୁତ ଝଟକା ଖାଇବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ୫ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । '

ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିିତ ହେବା ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି । କାହିଁକି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧି ହସ୍ପଟାଲ ପଠାଯାଇଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ (21), ସୁରେଶ ଯାଦବ (34), ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ (35), ରୁଦ୍ରଭିକାସ (39), ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ (45)। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଶାନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ଗନମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀନିବାସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।

