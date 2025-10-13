ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ

ETV Bharat / bharat

କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ? ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ CV ଆନନ୍ଦ ବୋଷ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 8:07 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପୁର ପୌର ନିଗମର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ରାଟ ଓରଫ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ। ସେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଥାନାର ବିଜ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ରବିବାର ରାତିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପଚରାଉଚରା ପରେ ନଗର ନିଗମର ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ଶଫିକୁଲଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆପୁ ବାଉରୀ, ଶେଖ ଫିରଦୌସ ଏବଂ ଶେଖ ରିଆଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ବିଚାରପତି ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଲୋକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା।

କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ? ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ

କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲ ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ସୋମବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ମୁଁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କହିପାରିବି ନାହିଁ।"

ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଜି ଦୁର୍ଗାପୁରର ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୀଡ଼ିତା ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାହା ଗୋପନୀୟ।"

ଏହା ପରେ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏପରି ଅନେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିନାହିଁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଅନେକ ଅପରାଧ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ଘଟଣା ବେଙ୍ଗଲରେ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଥରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ମୁଁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କହିପାରିବି ନାହିଁ।"

ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, ଦୁର୍ଗାପୁର ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ- ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ଦଳୀୟ ତୃଣମୂଳ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସୌଗତ ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।" ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି, "ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ, "ବେଙ୍ଗଲରେ ଏପରି ଘଟଣା ବହୁତ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୁରକ୍ଷିତ।"

ସୌଗତ ରାୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ସମୟ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସାମାଜିକକର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ବୟାନ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବେ।

ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟାମାନେ ମମତାଙ୍କ ବିରୋଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଝିଅମାନେ ରାତିରେ ବାହାରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ଵାଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତାଙ୍କର କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପାରଗତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା। ଟିଏମସିକର୍ମୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭୋଟ୍ ମମତାଙ୍କୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ସରିଲେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପର କରିଦେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ମମତା ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ମମତା।

ବିଜେଡିର ନୀରବତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା
ନବୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମମତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଘଟଣାରେ ନବୀନଙ୍କ ନିରବତା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି।

ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବୟାନର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବୟାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦିଦି ନାମରେ ପରିଚୟପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଁହରୁ ରାତିରେ ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମନ୍ତବ୍ୟ। କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିବା ଚାରିକୋଟି ନବେ ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପମାନିତ କରିଛି। ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ଅସମାନତା ଆଣିବା, ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ମମତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି ଦରଦ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାଙ୍କ କଥା ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ସମବେଦନା, ସୁରକ୍ଷା, ଅଧିକାର ଝିଅମାନେ ଆଶା କରିବେନି, ତାହାହେଲେ କାହାଠାରୁ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି |

ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ

ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ (NCW) ବିଜୟ ରାହତକର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରର IQ ସିଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ରାହତକର କମିଶନର ସଦସ୍ୟା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାହତକର, ଅପରାଧର ବର୍ବରତା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଘଟାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।"

କମିଶନ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଳମ୍ବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ପୋଲିସର ମାମଲା ପରିଚାଳନାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା କମିଶନର ତିନି ଜଣିଆ ଦଳ

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା କମିଶନର ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାତିରେ ଝିଅମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରକୁ ନଯିବା ଉପରେ ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ମହିଳା କମିଶନ ସହିତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୁର ଯାଇଛି।

ଦୁର୍ଗାପୁର 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍' ଉପରେ ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଟିଏମସିର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ: ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ଯେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭୂମି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜେପି ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି)ର 'ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମାନସିକତା'କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।"

ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରି ସ୍ୱରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭୂମି ଭାବେ ବିବେଚିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବା "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ"। ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବଳାତ୍କାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଏପରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହା ଟିଏମସିର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।

ସ୍ୱରାଜ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। "ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସେ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ଦୟାକରି ବଳାତ୍କାରକୁ ଯଥାର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସହରର ପରାଙ୍ଗଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶନିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରଠାରୁ ବିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି। ବିରୋଧୀ ଶିବିର ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛି। ଏହାପରେ ତୃଣମୂଳ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି।

