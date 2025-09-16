ETV Bharat / bharat

ଯମଦୂତ ସାଜି 7 କିମି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଥିଲା , ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଦଳି ଦେଲା

ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା । ଟ୍ରକ ନୁହେଁ ତ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ, ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଦଳି ଦେଉଥିଲା । 7 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ।

The truck involved in the accident.
The truck involved in the accident. (Screengrab from ANI video)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ) : ଯମଦୂତ ପରି ଦୌଡୁଥିଲା । ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ତା ପାଇଁ ନ ଥିଲା । ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରୁ ନ ଥିଲା । କିଏ ସାମାନ୍ୟ ତ କିଏ ଗୁରୁତର ଆ଼ହତ ହେଉଥିଲେ । 7 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆତଙ୍କ ।
ସୋମବାର ରାତିରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଇନ୍ଦୋରରେ । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ । ଏରୋଡ୍ରମ ଥାନା ଇଲାକାର କାଲାନୀ ନଗର ଛକରୁ ବଡ ଗଣପତି ଛକ ଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ସାଜି ଦୌଡୁଥିଲା ଏକ ଟ୍ରକ । ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିିଥିବାବେଳେ 12ରୁ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋରର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

15ଟି ଗାଡିକୁ ଦଳି ଦେଇଥଲା

ସମୟ ଥିଲା ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା । ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କାଲାନୀ ନଗର ଛକରୁ ଏକ ଟ୍ରକ ବଡ ଗଣପତି ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଉଁଛି । କିଛି ମାନୁନି । ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି, ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୌଡୁଛି । ଟ୍ରକକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଅଟକାଇବ କ’ଣ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଛକ ପାର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା । 15ରୁ ଅଧିକ ଯାନକୁ ଦଳି ଚକଟି ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ।

ମଦ୍ୟପ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାନା ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋର ପୌରପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଭାର୍ଗବଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କମିଶନର ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପେଲିସ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୋଡାଇ ଧରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଭାର୍ଗବ ।

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ମନନୁଖୀ ଭାବ ଯୋଗୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରକଟି ଏକ ବାଇକକୁ ପ୍ରଥମେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଅଟକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରକ ନେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ଟ୍ରକର ଗତି ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଏହା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ।

ପଛରୁ ମାଡି ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରକ, ଜାଣି ପାରିଲିନି

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏକ ଆକ୍ଟିଭାରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଟ୍ରକଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡି ଆସୁଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବାରୁ ସେ ଶୁଣି ପାରି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ବି ଟ୍ରକ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ITR ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୱାକଫ୍ ଆଇନ୍ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରୋକ୍

Last Updated : September 16, 2025 at 2:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUCK RUNS OVER PEDESTRIANSTRUCK RAMS INTO CROWD IN INDOREINDORE TRUCK ACCIDENT TODAYINDOREINDORE TRUCK ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.