ଯମଦୂତ ସାଜି 7 କିମି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଥିଲା , ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଦଳି ଦେଲା
ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା । ଟ୍ରକ ନୁହେଁ ତ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ, ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଦଳି ଦେଉଥିଲା । 7 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ।
Published : September 16, 2025 at 12:26 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 2:07 PM IST
ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ) : ଯମଦୂତ ପରି ଦୌଡୁଥିଲା । ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ତା ପାଇଁ ନ ଥିଲା । ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରୁ ନ ଥିଲା । କିଏ ସାମାନ୍ୟ ତ କିଏ ଗୁରୁତର ଆ଼ହତ ହେଉଥିଲେ । 7 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆତଙ୍କ ।
ସୋମବାର ରାତିରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଇନ୍ଦୋରରେ । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ । ଏରୋଡ୍ରମ ଥାନା ଇଲାକାର କାଲାନୀ ନଗର ଛକରୁ ବଡ ଗଣପତି ଛକ ଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ସାଜି ଦୌଡୁଥିଲା ଏକ ଟ୍ରକ । ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିିଥିବାବେଳେ 12ରୁ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋରର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
15ଟି ଗାଡିକୁ ଦଳି ଦେଇଥଲା
इंदौर एरोड्रम शिक्षक नगर में ट्रक ने इस तरह से रौंदा था pic.twitter.com/q5VNJKzYi3— SanjayGupta_Journalist (@sanjaygupta1304) September 15, 2025
ସମୟ ଥିଲା ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା । ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କାଲାନୀ ନଗର ଛକରୁ ଏକ ଟ୍ରକ ବଡ ଗଣପତି ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଉଁଛି । କିଛି ମାନୁନି । ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି, ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୌଡୁଛି । ଟ୍ରକକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଅଟକାଇବ କ’ଣ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଛକ ପାର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା । 15ରୁ ଅଧିକ ଯାନକୁ ଦଳି ଚକଟି ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ।
ମଦ୍ୟପ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାନା ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋର ପୌରପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଭାର୍ଗବଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କମିଶନର ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପେଲିସ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୋଡାଇ ଧରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଭାର୍ଗବ ।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ମନନୁଖୀ ଭାବ ଯୋଗୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରକଟି ଏକ ବାଇକକୁ ପ୍ରଥମେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଅଟକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରକ ନେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ଟ୍ରକର ଗତି ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଏହା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ।
#WATCH | Indore, Madhya Pradesh: DCP Zone-1 Krishna Lalchandani says, " the driver was highly inebriated and lost control of the vehicle, which led to this accident. a bike also came under its grip and was dragged along. so far, two people have died. nine people are injured,… https://t.co/rPBcsaVQUi pic.twitter.com/BqwlwNtBW3— ANI (@ANI) September 15, 2025
ପଛରୁ ମାଡି ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରକ, ଜାଣି ପାରିଲିନି
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏକ ଆକ୍ଟିଭାରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଟ୍ରକଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡି ଆସୁଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବାରୁ ସେ ଶୁଣି ପାରି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ବି ଟ୍ରକ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।
