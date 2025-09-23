ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା; ପୁରୁୁଷଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇଲେ ଇ-ରିକ୍ସା
ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢାଇବେ, ମଣିଷ କରିବେ । ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା , ଯୋଗାଇଥିଲା ବଳ । ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ 'ଡରିବାନି..ଲଢିବା' ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି ।
Published : September 23, 2025 at 2:12 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 2:30 PM IST
ଫରିଦାବାଦ: ଶରୀର ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜଣେ ଦିଗବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା । ସିଏ ହାରିବା ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି, ଡରିବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି । ତେଲଲୁଣ ସଂସାରରେ ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ସେ କାହା ସାମ୍ନାରେ କେବେ ହାତ ପତେଇ ନାହାଁନ୍ତି କି ନିଜର ଅସହାୟତା ଦେଖାଇ କାହାର ଦୟା ସାଉଁଟି ନାହାନ୍ତି । ଡରିବାର ନାହିଁ…ଲଢିବାର ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର । ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କରିବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏ ନୀରବ ଯୋଦ୍ଧା ହରିୟାଣା ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ହରେକଶ ନଗର କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା 37 ବର୍ଷୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସୋନିଆ ।
ଭନ୍ନକ୍ଷମ ସୋନିଆ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଇ-ରିକ୍ସା ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ନାଥକି ଯିବାର ଭୟ ଥାଏ ନା ଅସହାୟତାର ଭାବ ଥାଏ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସୋନିଆଙ୍କର ସଉକ ନୁହେଁ ମଜବୁରୀ । ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କି ଅଭିମାନ ନାହିଁ ।
ସଂଘର୍ଷର ସାଥୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇ-ରିକ୍ସା
ସୋନିଆ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଖରାପ । ସେ ଠିକ ଭାବେ ଛଡା ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚାଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସୋନିଆଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷମୟ ନ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅନିଲଙ୍କୁ । ସ୍ୱାମୀ ପାଠ ପଢି ନ ଥିଲେ । ସଫେଇ କାମ କରୁଥିଲେ । ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଘର ସଂସାର ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ ଚଳୁଥିଲା । କିଛିଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇବାଆରମ୍ଭ କଲେ । ତା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୋନିଆଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ । ଘର ଚଳାଇବା ଆଉ ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲଇଲେ ସୋନିଆ । ଏ ସଂଘର୍ଷର ସାଥୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇ-ରିକ୍ସା ।
ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଲଢିବା ପାଇଁ ବଳ ଯୋଗାଏ
ସୋନିଆ କହନ୍ତି, ‘ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲା । ଘରେ ଅଭାବ ଯେତିକି ବଢିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଚିତୁଣ଼୍ଡ, ମାରଧର ବି ସେତିକି ବଢିଲା । ଶେଷରେ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ ।’ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା ଆଣି ଚଲେଇଲେ । ସକାଳ 7ଟାରୁ ଗାଡି ଧରି ସେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି । ସଂନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି । ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ 400ରୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳି ଯାଇଥାଏ । 13 ବର୍ଷର ଝଅ ତାଙ୍କର 8ମ ଶ୍ରଣୀରେ ପଢୁଛି । ତାକୁ ପାଠ ପଢାଇବେ, ମଣିଷ କରିବେ-ଏଇ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ।
ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସୋନିଆ କହନ୍ତି, 'ପ୍ରଥମେ ଇ-ରିକ୍ସା ଚଲାଇବା ଶିଖିଲି । ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି । କାମ କଲାବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ । ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇ ଗାଡି କଣ ଚଲଉଛୁ ବୋଲି କହି ଅନେକ ମତେ ଗାଡି ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାପି ମୁଁ ଅଟକିନି । ତେବେ ଗାଡି ଚଲାଇବାବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି' ବୋଲି କହନ୍ତି ସୋନିଆ ।
'ଭଗବାନ ଦିନେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ'
ସୋନିଆ କହନ୍ତି, ‘ଅନେକ ସମୟରେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣ଼୍ଡଗୋଳ ହୁଏ । ହେଲେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶେନି । ଯେଉଁଦିନ ଯେତିକି ଯାତ୍ରୀ ମିଳିଲେ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି । ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ଦିନା ନା ଦିନେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ-ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ।’
ସୋନିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଲବ୍ଧ କୌଣସୁ ସୁବିଧା ସେ ପାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନସନ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି । ତଙ୍କୁ ଏଇ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।
