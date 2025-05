ETV Bharat / bharat

ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଡିଜିସିଏ - INDIGO REQUEST ENTER PAK AIRSPACE

The DGCA said the request of the crew of the IndiGo Srinagar flight to enter Pakistan airspace to avoid turbulence was rejected. ( PTI )