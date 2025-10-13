ETV Bharat / bharat

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଲୁ ଯାଦବ ପରିବାରକୁ ଝଟକା, IRCTC ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ୍

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ପରିବାରକୁ ବଡ ଝଟକା । IRCTC ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ ।

charge frame against Lalu Yadav in IRCTC scam case
charge frame against Lalu Yadav in IRCTC scam case (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 11:47 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 12:35 PM IST

Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆରଜେଡି ଉପରେ ବଡ ସଙ୍କଟ । IRCTC ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ପରିବାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଝଟକା । ଏହି ମାମଲାରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ରାବଡୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଉଜ ଆଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ।

ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲାଲୁ ଯାଦବ:

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିହାର ରାଜନୀତି ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଆରଜେଡି ତଥା ଯାଦବ ପରିବାରକୁ ଲାଗିଛି ବଡ ଝଟକା । IRCTC ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବଡି ଦେବୀ ଓ ପୁତ୍ର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ କରାଯାଇଛି । ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଆଜି ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ରାଉଜ ଆଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ତଥା ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଡୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

କଣ ରହିଛି ମାମଲା:

2004ରୁ 2009 ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ IRCTC ଅଧିନରେ ପୁରୀ ଓ ରାଞ୍ଚିରେ BNR ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଡେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଠିକା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଲୁ ପରିବାର ସହ ଜଡିତ ଏକ ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀକୁ ପାଟନାରେ ବହୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜମି ଲାଲୁ ପରିବାର ସମେତ ଆଉ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସିବିଆଇ କହିବାନୁଯାୟୀ ଏହା "quid pro que" ଅର୍ଥାତ କିଛି ପାଇବା ବଦଳରେ କିଛି ଦେବା ।

ସିବିଆଇ ନିଜ ଚାର୍ଜସିଟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ, ଅପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର (IPC ଧାରା 120B) ଓ ଠକେଇ ମାମଲା ଦର୍ଶାଇଛି । ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସରକାରୀ ପଦର ଦୂରୁପଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

"ରାଜନୀତିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର":

ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଲାଲୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି । ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଓ ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲା ରାଜନୀତିକ ପ୍ରତିଶୋଧର ଫଳାଫଳ । ଏହା କେବଳ ରାଜନୀତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିପକ୍ଷଙ୍କ ଛବି ମଳିନ କରିବା ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଜେନ୍ସିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ମାମଲରେ କୋର୍ଟ 29 ମେ 2025ରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଶୁଣାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିର ଶୁଣାଣିର କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

