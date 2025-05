ETV Bharat / bharat

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ 3 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ମାମଲାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ - INDIANS DEATH PENALTY IN INDONESIA

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଚିନ ଦତ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମେ 6 ତାରିଖରେ ହେବ। ଦୋଷୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଏବଂ ଭାରତରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାମିଲନାଡୁ ବାସିନ୍ଦା ରାଜୁ ମୁଥୁକୁମାରନ୍, ସେଲଭାଡୁରାଇ ଦିନାକରନ୍ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦାସାମୀ ଭିମଲକାନ୍ଧନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଲିଜେଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାରିଅସ୍ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜରେ 106 କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ମେଥ୍ ପରି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ତଞ୍ଜୁଙ୍ଗ ବାଲାଇ କରିମୁନ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ।

