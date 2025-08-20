ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆକ୍ରମଣ । ରେଖା ଗୁପ୍ତା ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଖାଙ୍କ ବସଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ପ୍ରତି ବୁଧବାର ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ 'ଜନଶୁଣାଣି' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି । ଆଜିର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 8ଟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେ କିଛି କାଗଜ ଫିଙ୍ଗି ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କିଛି କାଗଜ ଫିଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ।
A mishap happened during Jan Sunvai at CM Residence, Civil Lines. Delhi BJP President Virendraa Sachdeva strongly condemns the attack on CM Rekha Gupta during the weekly Jan Sunvai. Police inquiry to reveal details: Delhi BJP— ANI (@ANI) August 20, 2025
ଯୁବକ ଅଟକ:
ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି ୩୫ ବର୍ଷ ହେବ । ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଲାଇଛି । ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାମ୍ବରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ । ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | On an attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai at CM Residence, Delhi Congress chief Devender Yadav says, " this is very unfortunate. cm leads the entire delhi, and i think that the more such incidents are condemned, the less it is. but this incident also exposes… pic.twitter.com/TJ2jOsx9jc— ANI (@ANI) August 20, 2025
ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେସାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ:
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେସାଲ ଟିମ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି । ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିର କାରଣଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ନିଜେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ରହିବ ।
#WATCH दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, " आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बात कर रही थीं। एक व्यक्ति उनके पास आया, कुछ कागज़ दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश की। इस दौरान थोड़ी धक्का-मुक्की हुई...लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो… pic.twitter.com/ncONyf5bV0— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2025
ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ:
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳେ ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେବା ସହ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ସେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ମହିଳା । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ରାଜନୀତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଜନଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିବ ।"
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରାଗଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୋଲ ଖୋଲିଛି । ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ?"
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହିଂସା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଆଶା କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଆଶା କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ