CDS ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଉ 8 ମାସ ବୃଦ୍ଧିକଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ପଦବୀରେ ରହିବେ।
Published : September 25, 2025 at 6:07 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ୟାବିନେଟର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି (ACC) ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (CDS) ଭାବେ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ 30 ମେ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜେନେରାଲ ଚୌହାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28, 2022ରେ CDS ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1981ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କମିଶନ ହୋଇଥିବା ଜେନେରାଲ ଚୌହାନଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ୟାରିଅର ରହିଛି। ସେ ପ୍ରମୁଖ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ, ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ପଦକ, ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ, ସେନା ପଦକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
Government has approved the extension of service of General Anil Chauhan as Chief of Defence Staff (CDS) & Secretary, Department of Military Affairs, upto 30th May 2026, or until further orders: Ministry of Defence pic.twitter.com/PMKnA10UNL— ANI (@ANI) September 24, 2025
ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 62 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତିନି ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍, ଯାହା ଆଗୁଆ ଆସିଥାଏ, ସିଡିଏସ୍ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 65 ବର୍ଷ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରିଭାଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଦବୀ ନଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ପରେ ଜେନେରାଲ ଚୌହାନ ସିଡିଏସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମେ 2021 ରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପଦବୀରେ ସେବାରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଚାରି ତାରକା ଜେନେରାଲ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ଏହି ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ସିଡିଏସ୍ ଚୌହାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ତ୍ରି-ସେବା - ଭାରତୀୟ ସେନା, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ରହିଛି। ମେ ମାସରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଏହି ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେପଟେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ତ୍ରି-ସର୍ଭିସେସ୍ ଏକାଡେମିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିମ୍ପୋଜିଅମ୍ (T-SATS)ର ଉଦଘାଟନୀ ସଂସ୍କରଣ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମାନେକଶା ସେଣ୍ଟରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ପାଇଁ ସେବା ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିଥିଲା।
ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରର ଉଦଘାଟନ CDS ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ IISc, IIT, IIIT ଏବଂ ଘରୋଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ 62ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ CDS ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ସେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଜାତୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। CDS ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଥର ଟ୍ରେନରେ ମାଟି କପରେ ମିଳିବ ଚା': ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ