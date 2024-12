ETV Bharat / bharat

ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, କେରଳରେ ରେଡ ଆଲର୍ଟ

By ETV Bharat Odisha Team

Cyclone Fengal Heavy Rains In Kerala And IMD On Odisha Weather, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାତ୍ୟା 'ଫେଙ୍ଗାଲ' (ଫେଞ୍ଜାଲ) ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଫେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରଭାବରେ କେରଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । କେରଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।

ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା:

ବାତ୍ୟା 'ଫେଙ୍ଗାଲ' ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିମନାଡୁ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହା ଆଜି ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ମନିଟରେ ୱେଲମାର୍କଡ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ (Well Marked Low Pressure) ପରିଣତ ହୋଇଛି । ୱେଲ ମାର୍କଡ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ତାମିଲନାଡୁର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁହାଁଉଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣି୍ପାଗ ବିଭାଗ-IMDର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରେ ଉତ୍ତର କେରଳ- କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପକୂଳର ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ।

କେରଳକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ:

କେରଳରେ ଗତକାଲିଠାରୁ(ରବିବାର) ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଯାହା ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି । ଆଜି କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଟାୟାମ, ଓ୍ବାଇନାଡା ଏବଂ ପଠାନମିଟାରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସମେତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସେହିପରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ନେଇ ଭୟ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (KSDMA) । କୌଣସି କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ନବାହାରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।