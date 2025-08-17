ETV Bharat / bharat

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଏନଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବାଛିଲା ବିଜେପି।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଏନଡିଏ
ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଏନଡିଏ (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2025 at 8:24 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ରବିବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଘୋଷଣା କଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା

ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ। ଆମର ସମସ୍ତ NDA ସହଯୋଗୀ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆମର NDAର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ।"

ଇଲେକ୍ଟରାଲ କଲେଜରେ NDAର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ଥିବାରୁ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କିଏ?

ଚନ୍ଦ୍ରପୁରମ୍ ପୋନୁସାମୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 20 ଅକ୍ଟୋବର 1957ରେ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପ୍ପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ 1974 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।

ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 31 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ 2004ରୁ 2007 ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟତୀତ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍‌ରେ କଲେଜ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିସଷ୍ଟାନ୍ସ ଧାବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଭଲିବଲ୍ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 21 ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ କରାଯିବ।

ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଥିରୁ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଜୀ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ନମ୍ରତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ରହିଥିବାବେଳେ, ସେ ସର୍ବଦା ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାମିଲନାଡୁର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ NDA ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଆମ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ଏନେଇ ସେ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 2027 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବାକି ଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଭିସନ୍ଧି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧନଖଡ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦ୍ବୀପ ଧନଖଡ

