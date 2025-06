ETV Bharat / bharat

ଦେଶରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ - ACTIVE CASES OF CORONA IN INDIA

Corona is spreading in the country ( ETV BHARAT )