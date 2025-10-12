ETV Bharat / bharat

ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବୟାନକୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ; କହିଲା, 11 ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ କରୁଥିଲ ?

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ । କହିଲେ, ଅମିତ ଶାହ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ।

Home Minister Amit Shah
Home Minister Amit Shah (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ହଟ୍ଟଚମଟ୍ଟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁ ଦେଶରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏନଡିଏ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ‘ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଦୋଷ କାହା ଉପରେ ଦେଉଛ’ ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।

କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ପବନ ଖେରା କହିଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନର ଅର୍ଥ ହେଲା, 'ତାଙ୍କ ସରକାର 11 ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି । ଖେରା କହିଛନ୍ତି, ଶାହ ଏହି ବୟାନ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭବିତ କରି ପାରିବ ।'

ବିଭେଦ ଜନ୍ମହାର ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ହୋଇଛି

ଅମିତ ଶାହ ଏକ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ, '1951ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜନଗଣନାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ହୋଇଛି ।' ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସମୟରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା 24.06 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 4.5 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ବିଭେଦ ଜନ୍ମହାରକୁ ନେଇ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହୋଇଛି ।'

ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପବନ ଖେରା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଖେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ବୟାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଂ ସାଜିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା ।' କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ କେହି ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

କଂଗ୍ରେସ 88,792 ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି

କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରୁ କହିଛି, '2005ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ 88,792 ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସରକାର ଭଲ କାମ କରିଛି, ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରି ନ ଥିଲୁ ।'

ଟ୍ୱିଟ ଡିଲିଟ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି,ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭାଷଣର ଲାଇଭ ଟୁଇଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟୁଇଟରେ ଟାଇପିଂରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ପରେ ସଜାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, 2001ରୁ 2011 ମଧ୍ୟରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର 24.6 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହା ମୋଟ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଭୁଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ କୌଣସି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ । ମୋଦି ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ସହ ଡିଲିଟ ଏବଂ ଡିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ।

ତାତିଗଲେ ଓବେସୀ

ଏପଟେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ କହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ ମିଛ କହିଛନ୍ତି । କାରଣ 1951ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 4.04 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS SLAMS AMIT SHAHINFILTRATIONAMIT SHAHPAWAN KHERAINCREASING MUSLIM POPULATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.