ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବୟାନକୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ; କହିଲା, 11 ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ କରୁଥିଲ ?
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ । କହିଲେ, ଅମିତ ଶାହ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ।
Published : October 12, 2025 at 5:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ହଟ୍ଟଚମଟ୍ଟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁ ଦେଶରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏନଡିଏ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ‘ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଦୋଷ କାହା ଉପରେ ଦେଉଛ’ ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ପବନ ଖେରା କହିଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନର ଅର୍ଥ ହେଲା, 'ତାଙ୍କ ସରକାର 11 ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି । ଖେରା କହିଛନ୍ତି, ଶାହ ଏହି ବୟାନ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭବିତ କରି ପାରିବ ।'
The Minister of Cooperation said the most uncooperative thing on 10th Oct to fan the Hindu-Muslim fire, and polarise voters ahead of the upcoming elections. He pointed to the increasing population of Muslims on X, to insinuate that there is widespread ‘Muslim infiltration’ in… pic.twitter.com/pmg16jdgV7— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) October 11, 2025
ବିଭେଦ ଜନ୍ମହାର ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ହୋଇଛି
ଅମିତ ଶାହ ଏକ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ, '1951ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜନଗଣନାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ହୋଇଛି ।' ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସମୟରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା 24.06 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 4.5 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ବିଭେଦ ଜନ୍ମହାରକୁ ନେଇ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହୋଇଛି ।'
कल इस अकाउंट से भाषण के लाइव ट्वीट करते समय एक ट्वीट में टाइपिंग की गलती हो गई थी (जिसे बाद में ठीक कर दिया गया)।— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) October 11, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी ने कहा कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6% रही (न कि कुल मुस्लिम जनसंख्या, जैसा कि गलती से पोस्ट हो गया… pic.twitter.com/Ee1DnjMYCn
ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପବନ ଖେରା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଖେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ବୟାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଂ ସାଜିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା ।' କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ କେହି ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।
କଂଗ୍ରେସ 88,792 ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି
କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରୁ କହିଛି, '2005ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ 88,792 ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସରକାର ଭଲ କାମ କରିଛି, ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରି ନ ଥିଲୁ ।'
ଟ୍ୱିଟ ଡିଲିଟ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି,ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭାଷଣର ଲାଇଭ ଟୁଇଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟୁଇଟରେ ଟାଇପିଂରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ପରେ ସଜାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, 2001ରୁ 2011 ମଧ୍ୟରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର 24.6 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହା ମୋଟ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଭୁଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ କୌଣସି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ । ମୋଦି ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ସହ ଡିଲିଟ ଏବଂ ଡିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ।
गृह मंत्री होते हुए @AmitShah झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 1951 से 2011 तक मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ 4.04 फीसद बढ़ी है। pic.twitter.com/2EaLgCVG6M— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 12, 2025
ତାତିଗଲେ ଓବେସୀ
ଏପଟେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ କହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ ମିଛ କହିଛନ୍ତି । କାରଣ 1951ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 4.04 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
