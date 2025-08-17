ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ରବିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେବଳ ଏହାର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପକ୍ଷପାତିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସେହି ଦାବିକୁ ଦଳ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କହିଛି ଯେ, ଏହା ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେ ନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ, ଦଳର ସାଧାରଣ ସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 14 ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ କି?
ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବିହାର ସାସାରାମରୁ ଭାରତ ଜନବନ୍ଧନର ମତଦାତା ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏହା କହି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।"
Today, the Election Commission of India held a press conference. This was the first time this ‘new’ ECI was speaking directly and not planting through sources.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 17, 2025
Yesterday, the ECI had released a ‘Press Note’, the purpose of which was to place the onus of voter list correction on…
'ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ'
କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିରୋଧରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। "ବିଶେଷକରି ସିଇସି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା କୌଣସି ସବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି," ରମେଶ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।
'ଏହା ଆଜି ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା କହୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା'
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୱନ ଖେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେ ମହାଦେବପୁରାରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ 1 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କି... ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ... ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋପନୀୟତା 45 ଦିନରେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେହି 45 ଦିନରେ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗ ହୋଇନଥିଲା?... ଆଜି ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା କହୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା..."
ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने प्रेस वार्ता में फ़रमाया: ‘तो क्या हुआ अगर एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, वोट तो फिर भी एक ही बार डालेगा।’— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) August 17, 2025
अब हमारा सीधा सवाल है — क्या गुप्ता जी यही दलील अदालत में शपथ पत्र पर लिखकर देने को तैयार हैं? pic.twitter.com/td7VLJ3fqX
ପୱନ ଖେରା Xରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି: କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କେବଳ ଥରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବେ ଆମର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି - ଗୁପ୍ତା କ'ଣ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି?
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ରବିବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ..."
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି କାହିଁକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା? ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଭୁଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପାଇନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଠ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି।
