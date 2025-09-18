‘ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜରିଆରେ ଡିଲିଟ ହେଉଛି ଭୋଟ୍’, ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲେ CEC
ଭୋଟ ଚୋରି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।
Published : September 18, 2025 at 1:59 PM IST
Rahul Gandhi Targets CEC ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ଭୋଟ ଚୋରି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ରାହୁଲଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ରାହୁଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " the chief election commissioner of india, gyanesh kumar, needs to stop protecting the people who are destroying indian democracy. we have given you 100% bulletproof proof here. ec has to release this data of these… pic.twitter.com/SKrXtiicor— ANI (@ANI) September 18, 2025
କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ?
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଳନ୍ଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 6,018 ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ 2023 ନିର୍ବାଚନରେ ଆଳନ୍ଦରେ କେତେ ଭୋଟ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭବତଃ 6,018ଠୁ ଅଧିକ । ଏଥିସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜୁରା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ । ଏପରିକି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ମତଦାତାଙ୍କୁ ଯୋଡା ଯାଇଛି ।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " the shocking thing is that this has been going on for the last 10-15 years. this is a system, this is a structure. the democracy is hijacked. democracy can only be saved by the people of india. nobody else can save… pic.twitter.com/ZRxaAZYg2q— ANI (@ANI) September 18, 2025
ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଡିଲିଟ୍ ହେଉଛି ଭୋଟ୍:
ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବାବଦରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହୁନି, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବିନି ଯାହାର 100 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଳନ୍ଦରେ କେହି 6018 ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଯାହା ଧରାପଡିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।’
‘ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ହାଇଜାକ୍’:
ରାହୁଲ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି, ‘ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ ହୋଇଗଲା । ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡିଲା ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ । ଜଣାପଡିଲା କି କେହି ଜଣେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହାଇଜାକ କରିନେଇ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ତାହା ଧରାପଡିଗଲା ।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " fir is filed on february 23. karnataka cid writes to eci requesting all details of these numbers and these transactions almost immediately in march. in august, ec gives a reply, doesn't fulfil any of the demands… pic.twitter.com/nPP5FOmxPo— ANI (@ANI) September 18, 2025
ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ:
ରାହୁଲ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ‘6018 ଆବେଦନ ନକଲି ଭୋଟର ହୋଇ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଆବେଦନ କାରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାହାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଞ୍ଚକୁ କିଛି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ।’
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " we have started getting help from inside the election commission. i am making it clear that we are now getting information from inside the election commission, and this is not going to stop..." pic.twitter.com/v7Ojh1CJe8— ANI (@ANI) September 18, 2025
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଉଠାଇ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ସିଆଇଡି 18 ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ 18 ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆଇପି (IP) ଆଡ୍ରେସ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅପରେସନ କେଉଁଠୁ ଅପରେଟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡିଯିବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Delhi: On being asked if he will approach the Court or any higher agency, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " frankly, what i am doing here is not my work. my work is to participate in the democratic system. my work is not to protect the democratic system.… pic.twitter.com/aTEpraRJry— ANI (@ANI) September 18, 2025
ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ/ଯୁବତୀ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ । ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ।’
ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ:
Election Commission of India tweets, " allegations made by lok sabha lop rahul gandhi are incorrect and baseless. no deletion of any vote can be done online by any member of the public, as misconceived by rahul gandhi. no deletion can take place without giving an opportunity of… pic.twitter.com/9fUEX5HXXN— ANI (@ANI) September 18, 2025
ରାହୁଲଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ୍ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ । କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅନଲାଇନ ଦ୍ବାରା ଭୋଟ ଡିଲିଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ ।