‘ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜରିଆରେ ଡିଲିଟ ହେଉଛି ଭୋଟ୍‌’, ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲେ CEC

ଭୋଟ ଚୋରି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 1:59 PM IST

Rahul Gandhi Targets CEC ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ଭୋଟ ଚୋରି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ରାହୁଲଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ରାହୁଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ।

କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ?

ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଳନ୍ଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 6,018 ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍‌ କରାଯାଇଛି । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ 2023 ନିର୍ବାଚନରେ ଆଳନ୍ଦରେ କେତେ ଭୋଟ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭବତଃ 6,018ଠୁ ଅଧିକ । ଏଥିସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜୁରା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ । ଏପରିକି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ମତଦାତାଙ୍କୁ ଯୋଡା ଯାଇଛି ।

ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଡିଲିଟ୍‌ ହେଉଛି ଭୋଟ୍‌:

ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବାବଦରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହୁନି, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭୋଟ୍‌ ଚୋରି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।’

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବିନି ଯାହାର 100 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଳନ୍ଦରେ କେହି 6018 ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍‌ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଯାହା ଧରାପଡିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।’

‘ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ହାଇଜାକ୍‌’:

ରାହୁଲ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି, ‘ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଭୋଟ୍‌ ଡିଲିଟ ହୋଇଗଲା । ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡିଲା ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଭୋଟ୍‌ ଡିଲିଟ୍‌ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ । ଜଣାପଡିଲା କି କେହି ଜଣେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହାଇଜାକ କରିନେଇ ଭୋଟ୍‌ ଡିଲିଟ୍‌ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ତାହା ଧରାପଡିଗଲା ।

ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍‌ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ:

ରାହୁଲ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ‘6018 ଆବେଦନ ନକଲି ଭୋଟର ହୋଇ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଆବେଦନ କାରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାହାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଞ୍ଚକୁ କିଛି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍‌ ଡିଲିଟ୍‌ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ।’

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଉଠାଇ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ସିଆଇଡି 18 ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ 18 ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆଇପି (IP) ଆଡ୍ରେସ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅପରେସନ କେଉଁଠୁ ଅପରେଟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡିଯିବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ।

ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ/ଯୁବତୀ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ । ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ।’

ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ:

ରାହୁଲଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ୍‌ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ । କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅନଲାଇନ ଦ୍ବାରା ଭୋଟ ଡିଲିଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ ।

