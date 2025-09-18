ଥମୁନି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଡେରାଡୁନ ପରେ ଚମୋଲୀ, ମାଟି ତଳେ 12 ଜୀବନ
ଚମୋଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 12 ଜଣ ଲୋକ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । 3 ଉଦ୍ଧାର ।
Published : September 18, 2025 at 2:43 PM IST
Chamoli Cloudburst Rain ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର କ୍ଷତ ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ଚମୋଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରକୃତିର ଧ୍ବଂସଲୀଳା । ଚମୋଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦାନଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ 12 ଜଣ ଲୋକ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଗତରାତିରେ କୁନ୍ତରୀ ଓ ଧୁମ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 12 ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚମୋଲୀ ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀ ସନ୍ଦୀପ ତିୱାରୀ, ଏସ୍ପି ଚମୋଲୀ ସର୍ବେଶ ପୱାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।
ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ:
କୁନ୍ତାରୀ ଗ୍ରାମରୁ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ
- କୁୱର ସିଂ(42)
- କାନ୍ତା ଦେବୀ(38)
- ବିଶାଳ
- ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ(40)
- ଜଗଦମ୍ବା ପ୍ରସାଦ(70)
- ବିକାସ
- ଭାଗା ଦେବୀ(65)
- ଦେବେଶ୍ବରୀ ଦେବୀ(65)
ଧୁମ୍ରା ଗ୍ରାମରୁ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ
- ଗୁମାନ ସିଂ(75)
- ମମତା ଦେବୀ(38)
ମାଟି ତଳେ ଫସିଛି ଜୀବନ:
ଏସ୍ଡିଆରଏଫ୍(SDRF) ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍(NDRF) ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ସହିତ କେତେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନନ୍ଦନ ସିଂ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି, "କୁନ୍ତରୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ଘର ମାଟି ତଳେ ଦବି ଯାଇଛି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛୁ । ସେମାନେ ନିଜର ଘର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।"
ତ୍ବରିତ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସଚିବ ବିନୋଦ କୁମାର ସୁମନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତ୍ବରିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଭୋଜନ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି, ବିଜୁଳି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।