ମିର୍ଜା:ଆସାମ-ମେଘାଳୟ ସୀମାରେ ଥିବା ବାରବାକାରାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଭେ ଘୋଡା ଟାପୁର ଖବ୍ଦ । ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଶିଲେ ଆଖପାଖର ଲୋକେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି ଯୁବରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଯୁବରାଜ ଘୋଡାଚଢି ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି । ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଘୋଡା ନୁହେଁ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡା ଚଢି ଆସନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ଯୁବରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ନ ଥାଏ କି ତଲବାର ନ ଥାଏ କିମ୍ବା ପାଟପଟୁଆର ନ ଥାଏ । କାରଣ ଏ ଯୁବରାଜ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଭାବି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି । ଏ ଯୁବରାଜ ତିନି ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଚିଏ । ପିଠିରେ ତାର ପଡିଥାଏ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ । ପ୍ରତିଦିନ ଘୋଡା ଚଢି ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 4 କିମି ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ ।
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ଡକ୍ଟର ଏ.ପି.ଜେ. ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଥିଲେ,'ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦେଖ। ସ୍ୱପ୍ନ ସେ, ଯାହା ତୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ।' କଲାମଙ୍କ ଏହି କଥା କେତେ ସତ ତାହା ଏହି ତିନି ବର୍ଷର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବୁଝିହେବ । କାରଣ ଆସାମ-ମେଘାଳୟ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାରବାକାରା ଗାଁର ଏକ କୁନି ପିଲାଟି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କସ୍ତାରେ ଘୋଡା ଚଢି ନିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ।
ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତ ସାଜିଛି ବାଧକ:
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏଇ ପିଲାଟିର ନାମ ଯୁବରାଜ ରାଭା। ଦକ୍ଷିଣ କାମରୂପର ଏକ ପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ବାରବାକାରାରେ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନ ଥିବାରୁ ବସ୍,ଭ୍ୟାନ ଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଗାଁଠାରୁ 4 କିମି ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଦକ୍ଷିଣ ପାଣ୍ଟାନ ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଘଞ୍ଚ, ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଯାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଠ ପଢା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଆଖିରୁ ହଜି ଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏହି କଷ୍ଟ କେବେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରି ପାରି ନ ଥିଲା ।
ଯୁବରାଜଙ୍କ ଘୋଡାର ନାମ 'ପକ୍ଷୀରାଜ' । ତାଙ୍କ ନାମ ଅମର ଆସାମୀ ଲୋକଗୀତ "ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡା" ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଘୋଡା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚ ଘୋଡାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଢନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି । ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘୋଡାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି । ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘୋଡାକୁ ଆଉଁଶି ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି । ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାତ୍ରା ।
ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରେରଣା ବାପା:
ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଦେଇଛି । ଯାତାୟାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଗାଁର ଅନେକ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲା । ବାପା ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଏକ ଘୋଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଯାନ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ସରାକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୁବରାଜଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତି, 'ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଥିଲୁ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଘୋଡାରେ ଏକା କିପରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଖୁବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘୋଡାକୁ ଚଲାଇ ଆସୁଛି । ଏହା ପରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା।'
ଆଖିରେ ପୋଲିସ ହେବାର ଇଚ୍ଛା:
ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଇଁ,ଘୋଡା କେବଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସେତୁ। ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ । ଯୁବରାଜ କୁହନ୍ତି, 'ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ।' ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ଯେତିକି ସରଳ ଛଳଛଳ ଭାବ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ସେତିକି ଦାମ୍ଭିକତା ବି ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ବି ଥାଏ ।
