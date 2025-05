ETV Bharat / bharat

'ଚୀନ ମିସାଇଲରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ', DGMO ପ୍ରେସମିଟରେ ଖୁଲାସା - PAKISTAN CHINESE MISSILES INDIA

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 12, 2025 at 4:10 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 4:18 PM IST 2 Min Read

Air Marshal AK Bharti Briefing ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ' ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଚୀନ୍‌ ମିସାଇଲ ଓ ତୁର୍କୀର ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବାହର କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ '। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ DGMO ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖାଇ ପୂରା ପ୍ରମାଣ ସହ କହିଛି । PL-15 ଏୟାର-ଟୁ-ଏୟାର ମିସାଇଲର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଚୀନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଭାରତ ଦ୍ବାରା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ତୁର୍କୀ ଅରିଜିନ YIHA ଏବଂ ସୋଙ୍ଗାର ଡ୍ରୋନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । India Operation Sindoor Updates ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ବ୍ରିଫିଂରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପୁଣି ଥରେ କହିଛି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଶର ସେନା ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ । ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଏ.କେ. ଭାରତୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଏହା ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ , ତେଣୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ।'' 'ଆକାଶ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ':

Last Updated : May 12, 2025 at 4:18 PM IST