ETV Bharat / bharat

ଦେଶର ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା - CM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGES

ADR ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା।

CM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGES
CM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGES (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 22, 2025 at 10:29 PM IST

4 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବୁଧବାର ସମ୍ବିଧାନର ୧୩୦ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ଵାରା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ୩୦ ଦିନର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି।

ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଏହା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତରେ କେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ।

୪୨ ପ୍ରତିଶତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା

ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ADR) ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଶପଥପତ୍ରର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ADR ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା।

ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଦେଶର ୩୧ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଜଣ ନିଜ ବିରୋଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ, ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଧମକ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ୧୦ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ବିରୋଧୀ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର, ୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ସହଯୋଗୀ ଦଳର ଏବଂ ଜଣେ ବିଜେପିର।

ADR ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଦ୍ଧରେ ଏପରି ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାମିନବିହୀନ ଏବଂ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନୀ ଅପରାଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେତେକଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜକୋଷ କ୍ଷତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପରାଧ ରହିଛି। କେତେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ, ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ବଳାତ୍କାର, ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନର ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅପରାଧ ଭଳି ଅପରାଧ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାମଲା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋଟ ୧୩ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ IPC ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତର ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ IPC ଧାରା ୪୩୫, ୧୭୧E, ୧୭୧C, ୧୭୧F, ୧୪୩ ଏବଂ IPC ଧାରା ୧୪୯ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ଏକ ବେଆଇନ ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା (ETV BHARAT)

ହେମନ୍ତ ସୋରେନ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ 12ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ମାମଲା ଗୁରୁତର ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅଯଥା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ IPC ଧାରା 171F, ଜାଲିଆତି ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ IPC ଧାରା 467, ଧାରା 468, 466, 420 ଏବଂ ଧାରା 379 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ (ETV BHARAT)

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ଚାରିଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅପରାଧ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଆଇପିସିର ଧାରା 420 ଠକେଇ ଏବଂ ଅସାଧୁ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଧାରା 406 ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଠକେଇ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ଧାରା 417 ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ (ETV BHARAT)

ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ସମେତ ମୋଟ ଚାରିଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ମାମଲା ଗୁରୁତର ଧାରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଜଡିତ ଆଇପିସି ଧାରା ୧୮୧, ୧୪୩, ୧୮୮, ୩୪୧, ୩୩୬, ଆଇପିସି ଧାରା ୧୭୭ ସମେତ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ (ETV BHARAT)

ପିନାରାଇ ବିଜୟନ: କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 406 ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ, ଆଇପିସିର ଧାରା 420 ଅନୁଯାୟୀ ଠକେଇ ଏବଂ ଅସାଧୁ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା, ଧାରା 120B ଏବଂ 425 ସହିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ
କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ (ETV BHARAT)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ: ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା ୪୦୬ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ, ଧାରା ୪୦୩ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସତ୍ ଆତ୍ମସାତ ଏବଂ ଧାରା ୧୨୦ବି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ତମାଙ୍ଗ
ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ତମାଙ୍ଗ (ETV BHARAT)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ: ସେହି ସମୟରେ, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆଘାତ ଦେବା ସମ୍ପର୍କିତ IPC ଧାରା-332, ଦଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କିତ IPC ଧାରା-147, ଧାରା-149, ଧାରା-353 ଏବଂ ଧାରା-188 ଅନୁଯାୟୀ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।

ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ
ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ (ETV BHARAT)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ: ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବେଆଇନ ଭିଡ଼ର ସଦସ୍ୟ ହେବା ସମ୍ପର୍କିତ IPC ଧାରା-143, ଭୁଲ ଭାବରେ ନିରୋଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ 1 ଅଭିଯୋଗ ଧାରା-341 ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାରା-294 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା: ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ IPC ଧାରା 353 ଏବଂ ଧାରା 149 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା
ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା (ETV BHARAT)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡୀ: ADR ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ 89ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 72ଟି ମାମଲା ଗୁରୁତର ଧାରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ IPC ଧାରା 506, 505 (2), 420 ଏବଂ 477A ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଧାରା ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ୍ ୪୭ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୧ଟି ଆଇପିସିର ଗମ୍ଭୀର ଧାରା ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା ୧୭୧ଜି, ଧାରା ୧୫୩ଏ, ଧାରା ୧୭୧ଏଫ୍, ୧୭୧ସି ଏବଂ ୧୭୧ଆଇ ସମେତ ଅନେକ ଧାରା ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍
ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ (ETV BHARAT)

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ?

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରେ ରହିବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲୋକସଭାରେ ତିନିଟି ବିଲ୍ ପାସ୍; ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, JPCକୁ ପଠାଯିବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବୁଧବାର ସମ୍ବିଧାନର ୧୩୦ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ଵାରା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ୩୦ ଦିନର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି।

ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଏହା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତରେ କେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ।

୪୨ ପ୍ରତିଶତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା

ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ADR) ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଶପଥପତ୍ରର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ADR ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା।

ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଦେଶର ୩୧ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଜଣ ନିଜ ବିରୋଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ, ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଧମକ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ୧୦ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ବିରୋଧୀ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର, ୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ସହଯୋଗୀ ଦଳର ଏବଂ ଜଣେ ବିଜେପିର।

ADR ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଦ୍ଧରେ ଏପରି ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାମିନବିହୀନ ଏବଂ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନୀ ଅପରାଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେତେକଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜକୋଷ କ୍ଷତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପରାଧ ରହିଛି। କେତେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ, ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ବଳାତ୍କାର, ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନର ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅପରାଧ ଭଳି ଅପରାଧ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାମଲା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋଟ ୧୩ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ IPC ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତର ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ IPC ଧାରା ୪୩୫, ୧୭୧E, ୧୭୧C, ୧୭୧F, ୧୪୩ ଏବଂ IPC ଧାରା ୧୪୯ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ଏକ ବେଆଇନ ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା (ETV BHARAT)

ହେମନ୍ତ ସୋରେନ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ 12ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ମାମଲା ଗୁରୁତର ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅଯଥା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ IPC ଧାରା 171F, ଜାଲିଆତି ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ IPC ଧାରା 467, ଧାରା 468, 466, 420 ଏବଂ ଧାରା 379 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ (ETV BHARAT)

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ଚାରିଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅପରାଧ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଆଇପିସିର ଧାରା 420 ଠକେଇ ଏବଂ ଅସାଧୁ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଧାରା 406 ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଠକେଇ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ଧାରା 417 ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ (ETV BHARAT)

ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ସମେତ ମୋଟ ଚାରିଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ମାମଲା ଗୁରୁତର ଧାରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଜଡିତ ଆଇପିସି ଧାରା ୧୮୧, ୧୪୩, ୧୮୮, ୩୪୧, ୩୩୬, ଆଇପିସି ଧାରା ୧୭୭ ସମେତ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ (ETV BHARAT)

ପିନାରାଇ ବିଜୟନ: କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 406 ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ, ଆଇପିସିର ଧାରା 420 ଅନୁଯାୟୀ ଠକେଇ ଏବଂ ଅସାଧୁ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା, ଧାରା 120B ଏବଂ 425 ସହିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ
କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ (ETV BHARAT)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ: ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା ୪୦୬ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ, ଧାରା ୪୦୩ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସତ୍ ଆତ୍ମସାତ ଏବଂ ଧାରା ୧୨୦ବି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ତମାଙ୍ଗ
ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ତମାଙ୍ଗ (ETV BHARAT)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ: ସେହି ସମୟରେ, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆଘାତ ଦେବା ସମ୍ପର୍କିତ IPC ଧାରା-332, ଦଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କିତ IPC ଧାରା-147, ଧାରା-149, ଧାରା-353 ଏବଂ ଧାରା-188 ଅନୁଯାୟୀ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।

ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ
ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ (ETV BHARAT)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ: ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବେଆଇନ ଭିଡ଼ର ସଦସ୍ୟ ହେବା ସମ୍ପର୍କିତ IPC ଧାରା-143, ଭୁଲ ଭାବରେ ନିରୋଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ 1 ଅଭିଯୋଗ ଧାରା-341 ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାରା-294 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା: ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ IPC ଧାରା 353 ଏବଂ ଧାରା 149 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା
ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା (ETV BHARAT)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡୀ: ADR ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ 89ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 72ଟି ମାମଲା ଗୁରୁତର ଧାରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ IPC ଧାରା 506, 505 (2), 420 ଏବଂ 477A ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଧାରା ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ୍ ୪୭ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୧ଟି ଆଇପିସିର ଗମ୍ଭୀର ଧାରା ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା ୧୭୧ଜି, ଧାରା ୧୫୩ଏ, ଧାରା ୧୭୧ଏଫ୍, ୧୭୧ସି ଏବଂ ୧୭୧ଆଇ ସମେତ ଅନେକ ଧାରା ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍
ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ (ETV BHARAT)

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ?

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରେ ରହିବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲୋକସଭାରେ ତିନିଟି ବିଲ୍ ପାସ୍; ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, JPCକୁ ପଠାଯିବ

For All Latest Updates

TAGGED:

CM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGESCHIEF MINISTERPROCEDURE TO REMOVE CMCRIMINAL CHARGES AGAINST CMCM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGES

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.