ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା; ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ-କାର, ଶିଶୁ ସମେତ 5 ମୃତ
ଟ୍ରକ ଆଲିଗଡରୁ ଏଟା ଯାଇଥିବାବେଳେ କାରଟି ଏଟା ଯାଉଥିଲା । ହଠାତ୍ କାରର ଟାୟାର ଫାଟିଯାଇଥିଲା । କାରଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଇ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
Published : September 23, 2025 at 10:33 AM IST
ଅଲିଗଡ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡସ୍ଥିତ କାନପୁର ନାଶନାଲ ହାଇୱେରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏକ ଟ୍ରକ ଏବଂ କାର ଧକ୍କା ଘଟିଥିଲା । ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡି ଜଳି ଯାଇଥିଲା । କାର ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 4 ଜଣ ଏବଂ ଟ୍ରକରେ ଥିବା ଚାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରକ ଆଲିଗଡରୁ ଏଟା ଯାଇଥିବାବେଳେ କାରଟି ଏଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ହଠାତ୍ କାରର ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ କାର ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଇ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କା ପରେ ପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡି ଜଳି ଯାଇଥିଲା ।
କାରରେ ଜଣେ ଶିଶୁ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ । ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାରଟି ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଯେ କେହି ବାହାରିବାକୁ ସମୟ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ । ଏମିତି ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନି । କାରଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାର ଓ ଟ୍ରକ ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ । ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ଏବଂ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ମିଡିଆକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସପି ଅମ୍ରିତ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଗୋପୀ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ କାର ଓ ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଘଟିଥିଲା । ଧକ୍କାରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଗାଡି ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଗାଡି ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
