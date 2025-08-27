ETV Bharat / bharat

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଡ୍ ଦାଖଲକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ - INDIA UNION CABINET

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଡ୍ ଦାଖଲକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଡ୍ ଦାଖଲକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 8:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଡ୍ ଦାଖଲକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବୁଧବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବିଡ୍ ସଫଳ ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 72ଟି ଦେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଡ୍ ସଫଳ ହେଲେ ଭାରତ 2010 ପରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ଆୟୋଜନ କରିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବିଡ୍ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ। କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନରେ ଆୟୋଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ICC 2023 ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା।

ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

"କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତରେ CWG ଆୟୋଜନ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ," ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ସୂଚନା ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

"ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ଏକତାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।"

"ଏହା ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏକ କ୍ୟାରିୟର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।"

