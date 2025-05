ETV Bharat / bharat

୭ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର, ଖରିଫ ଫସଲର MSP ବୃଦ୍ଧି - PADDY MSP

The increase in MSP of Kharif crops for 2025-26 is to ensure remunerative prices to the growers for their produce, I&B Minister Ashwini Vaishnaw said ( ANI )