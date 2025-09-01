ETV Bharat / bharat

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦୌଡିବ Bullet Train, ଲାଭ ପାଇବେ ଏହି 4 ବଡ଼ ସହର - BULLET TRAIN SOUTH INDIA

2 ହାଇସ୍ପିଡ ରେଳ କରିଡରକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅମରାବତୀ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ।

BULLET TRAIN SOUTH INDIA
BULLET TRAIN SOUTH INDIA
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 6:15 PM IST

Bullet Train South India ଅମରାବତୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦୌଡିବ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ । କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ । ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ କରିଡର ଜୋରସୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 2ଟି ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ କରିଡରକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କରିଡର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଅମରାବତୀ ଭାରତର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଥିଲେ, ‘ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅମରାବତୀ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।’

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ:

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି,"ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏକ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅମରାବତୀ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଏହି ଚାରିଟି ସହରର ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ । ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସର ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ ।’

କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଗଡିବ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ?

ସେହିପରି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କରିଡର ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ସାମଗ୍ରିକ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ କରିଡର ଅମରାବତୀ, ଗୁଣ୍ଟୁର, ଚିରାଲା, ଓଙ୍ଗୋଲ, କାଭାଲି, ନେଲୋର, ନାଇଡୁପେଟା ଏବଂ ତାଡା ଦେଇ ଗତି କରିବ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କରିଡର କୁର୍ନ୍ନୁଲ, ନନ୍ଦୟାଲ, ଅନନ୍ତପୁର, ଦୁଦ୍ଦେବାଣ୍ଡା, ହିନ୍ଦୁପୁର ଏବଂ ଧୋନକୁ କଭର କରିବ। ଉଭୟ କରିଡର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସମସାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38.5 କିଲୋମିଟର ସାମିଲ ହେବ, ଯାହା ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଡକୁ ପୃଥକ ଟ୍ରାକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ।

  • ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର:

744.57 କିଲୋମିଟର, 839.5 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 749.5 କିଲୋମିଟରର ତିନୋଟି ଆଲାଟମେଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ, 744.57 କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରୁଟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 236.48 କିଲୋମିଟର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ 448.11 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ 59.98 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

କେଉଁଠି କେତୋଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ ?

ଏହି କରିଡର ଅମରାବତୀ ଦେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।

  • ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 6ଟି
  • ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ 8ଟି
  • ତାମିଲନାଡୁରେ 1 ଷ୍ଟେସନ ରହିବ

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • ଅମରାବତୀ
  • ଗୁଣ୍ଟୁର
  • ଚିରାଲା
  • ଓଙ୍ଗୋଲ
  • କାଭାଲି
  • ନେଲୋର
  • ନାଇଡୁପେଟା
  • ତାଡା
  • ଶମଶାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି କରିଡରଟି ନାରକଟପାଲି
  • ସୂର୍ଯ୍ୟପେଟ, ଖମ୍ମମ କିମ୍ବା କୋଡାଡ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଟୁର (CRDA) ଦେଇଯିବ
  • ଏଠାରୁ ଏହା ଚିରାଲା, ଓଙ୍ଗୋଲ ଏବଂ ନେଲୋର ଦେଇ ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିବ
  • ତିରୁପତି ଦେଇ ଏକ ଡାଇଭର୍ସନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି
  • ଯାହା 53.5 କିଲୋମିଟର ଯୋଡିବ ଏବଂ ନାଇଡୁପେଟା ଏବଂ ତାଡା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର:

ଆଲାଇମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 576.6 କିଲୋମିଟର, 558.2 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 621.8 କିଲୋମିଟର, 576.6 କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କରିଡର ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହାଇୱେ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚାଲିବ ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଚାରିଟି, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଛଅଟି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତିନୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଦ୍ଦେବାଣ୍ଡା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟପ୍ ହେବ, ଯାହାକୁ କିଆ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବାଛି ନିଆଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁର୍ନ୍ନୁଲ୍, ଦୋଆନ୍, ଗୁଥି, ଅନନ୍ତପୁର, ଦୁଦ୍ଦେବାଣ୍ଡା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁପୁର । ମୋଟ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରୁ ୨୧୮.୫ କିଲୋମିଟର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ, ୨୬୩.୩ କିଲୋମିଟର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ୯୪.୮ କିଲୋମିଟର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ।

ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର:

ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ଯାହା ଭାରତର ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ସହର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ ହେବ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି 320 କିମି/ଘଣ୍ଟା (200 ମାଇଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ହେବ । ଏହା ଆସନ୍ତା 2027-28 ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

