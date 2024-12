ETV Bharat / bharat

ମହିଳାଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ ! ସ୍ବାମୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଘ ସହ ଲଢ଼ିଲେ

By ETV Bharat Odisha Team

Woman Wrestles with Tiger And Save Her Husband, ହାଇଦ୍ରାବାଦ(ତେଲେଙ୍ଗାନା): ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା' ସିନ୍ଦୂର ସବୁ କିଛି । ନିଜ ସିନ୍ଦୂରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମରଣ ସହ ମଧ୍ୟ ଲଢିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ । ଯାହାର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏକ ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘ ସହ ଲଢ଼ି ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏଭଳି ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା । ଯାହାକି କେବଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।

କଣ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ?

ଗତ ଶନିବାର ଦିନର ଘଟଣା । ତାଲେଙ୍ଗାନା କୁମୁରାମ ଭୀମ ଅସିଫାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ସିରିପୁର ମଣ୍ଡଳ ଡୁବ୍ବାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରାଉତ ସୁରେଶ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କୁ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏତିକି ବେଳେ ନିଜ ସ୍ବାମୀକୁ ବାଘ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁରେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଉତ ସୁଜାତା ନିଜର ଅସାଧାରାଣ ସାହାସ ଦେଖାଇଥିଲେ । ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡାଇ ସ୍ବାମୀ ସୁରେଶଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଘ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ନଥିଲେ । ବାଘ ସହ ଲଢ଼ି ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ।

WOMAN SAVE HUSBAND LIFE (ETV Bharat Odisha)

ସୁରେଶଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା ବାଘ: