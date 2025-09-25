ବିହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର 'ପାଇଲଟ' ପୋଜିସନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବିହାର ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ବିଜେପିକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର୍ କରାଇବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର।
Published : September 25, 2025 at 8:41 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଦଳ ପ୍ରବୀଣ ନେତା ତଥା ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିହାରର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ବିହାର ଜିତିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେବଳ ବିଜେପି ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆରଏସଏସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
BJP appoints party leader Dharmendra Pradhan as its Bihar election incharge. Party's CR Paatil and Keshav Prasad Maurya appointed as co-incharges. pic.twitter.com/cZFz09ybO8— ANI (@ANI) September 25, 2025
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। 2020 ମସିହାରେ, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ଜନତା ଦଳ-ୟୁନାଇଟେଡ୍ (JDU) ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା।
ତଥାପି ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ JDU, NDA ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ପୁଣିଥରେ JDU, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDAକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଓ ପୁଣି ଥରେ ନୀତୀଶଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା।
243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏନଡିଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମହାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ ଜୋର୍ ଧରିଛି। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ବିହାରରେ ଶାସନ କରୁଛି। ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ରହିଛି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କମିଶନ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ବିହାର ଗସ୍ତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି)ଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିହାରକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବିପ୍ଳବ ଦେବଙ୍କୁ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସେହିପରି ଦଳର ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମୋହୋଲଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2026ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
