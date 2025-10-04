ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବେ ବିନା ଫି'ରେ; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

ETV Bharat / bharat

ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଫି ଛାଡ଼ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼
ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2025 at 11:15 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫି' ଛାଡ଼ କରିଛି। ଶନିବାର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଫି ଛାଡ଼ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।

"ଲୋକ-ଭିତ୍ତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (UIDAI) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ (MBU-1) ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାର୍ଜ ଛାଡ଼ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେଲା ଶିଶୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ:

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଠିକଣା ଏବଂ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଏ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଛାପ ଏବଂ ଆଇରିସ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାପଚର କରାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବୟସରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନଥାଏ।

ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଛାପ, ଆଇରିସ୍ ଏବଂ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ 15-17 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ 5-7 ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ 15-17 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ବିନା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ। ଏହା ପରେ ପ୍ରତି MBU ପାଇଁ 125 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ।

"ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, MBU ଏବେ 5-17 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ମାଗଣା," ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଆଧାର ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ମାଗଣାରେ କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍‌

ଆସିଲା ନୂଆ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ । ଏଣିକି ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ୧୫ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ପ୍ରକୃତରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଅପଡେଟ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସରକାର।

