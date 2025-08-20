ଲୋକସଭାରେ ତିନିଟି ବିଲ୍ ପାସ୍; ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, JPCକୁ ପଠାଯିବ

LOK SABHA: ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ତିନିଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଥର ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି JPCକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ବିରୋଧୀ ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ତିନିଟି ବିଲ୍ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାର (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ 2025; ସମ୍ବିଧାନ (ଏକ ଶହ ତିରିଶତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ 2025; ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ 2025। ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲଗାତାର 30 ଦିନ ପାଇଁ ହାଜତରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ 31ତମ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇବେ।
Home Minister @AmitShah moves following 3 Bills to Joint Committee.— SansadTV (@sansad_tv) August 20, 2025
1. The Constitution (One Hundred & Thirtieth Amendment) Bill, 2025.
2. The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025.
3. The Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025. pic.twitter.com/LshD07t5j0
ବିଲ୍ କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ହଙ୍ଗାମା
ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ 30 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାହ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ଶାହଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ।
ବୁଧବାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଏମସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ହେରଫେର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ହଟ୍ଟଗୋଳ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ବିଲ୍କୁ ଚିରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ଦେଖି ଶାହ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଆସନ ପଛକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତଥାପି, ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା।
ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ, ଏହି ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ, ବାଚସ୍ପତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଚେୟାର ପାଖକୁ ଯାଇ ସଂସଦୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ କମିଟି (JPC) ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେ, ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ରହିବୁ। କଂଗ୍ରେସର କେସି ଭେଣୁଗୋପାଳ ଏବଂ AIMIMର ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସିଙ୍କ ଭଳି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
'Bills Undermine Right Of People To Elect A Government,' Says Owaisi#AsaduddinOwaisi #Parliament #MonssonSession #Bills #LokSabha #ombirla pic.twitter.com/9FhCImmJyh— ETV Bharat (@ETVBharatEng) August 20, 2025
ଲଗାତାର କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆସନରେ ବସି ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ଗୃହକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ
ହଟ୍ଟଗୋଳ ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା, ସଂସଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦର ନିୟମ ଏବଂ ଶପଥକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ସଂସଦରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଭୀର ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତଥାପି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ, ସରକାର ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକା ଅର୍ଥାତ୍ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି।
କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି?
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବେ। ତଥାପି, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତି-ଆରୋପର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତିନିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଉଛି।
ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।