ଚା'-ପକୋଡା ବିକ୍ରି କରି ଦିନକୁ 20,000 ରୋଜଗାର, ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନ - TEA SELLER SUCCESS STORY

ବିହାରର ସଫଳ ଚା' ବ୍ଯବସାୟୀ ବଲବୀର କୁମାର । ତାଙ୍କ ଚା' ଓ ପକୋଡାର ସ୍ବାଦ ଏବେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ।

From Rs 100 To 20K A Day How Bihar's Balveer Chandravanshi Tasted Success With Tea Stall Named After PM Modi
From Rs 100 To 20K A Day How Bihar's Balveer Chandravanshi Tasted Success With Tea Stall Named After PM Modi (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 7:44 PM IST

ପାଟନା: ଚା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢୋକରେ ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଗୟାର ବଲବୀର କୁମାରଙ୍କ କାହାଣୀ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୋଦି ଚା' ଦୋକାନ । ଏହା କେବଳ ଚା' ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟି-ଚୋଖା ଏବଂ ପକୋଡ଼ା ଗ୍ରହକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି । ବିହାରର ଗୟାଜୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋଦି ଚା' ପକୋଡ଼ା ୱାଲି ଦୋକାନ କେବଳ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ପରିଚିତ ନୁହଁ ବରଂ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି।

Modi Ji Tea-Pakora-Litti Chokha Stall in Gaya
Modi Ji Tea-Pakora-Litti Chokha Stall in Gaya (Etv Bharat)

ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଲା ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା :

'' ବେରୋଜଗାର ଲୋକମାନେ ପକୋଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ'', ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବଲବୀରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ବଲବୀର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଏହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି 2017 ମସିହାରେ ଗୟାଜିର ଦରିଆପୁରରେ ଏକ ଚା' ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବଲବୀର ପ୍ରତି ମାସରେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚା ପକୋଡ଼ା ବିକ୍ରୟ କରି କେବଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଦିନକୁ ରୋଜଗାର 20 ହଜାର:

How Bihar's Balveer Chandravanshi Tasted Success With Tea Stall Named After PM Modi
How Bihar's Balveer Chandravanshi Tasted Success With Tea Stall Named After PM Modi (Etv Bharat)

ଦରିଆପୁରର ବଳବୀର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମୋଦି ଚା ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା । ଲୋକମାନେ ଚା ସହିତ ପକୋଡ଼ା ଏବଂ ଲିଟି ଚୋଖା ଖାଇବାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ନାମ ଉଭୟ ଦୋକାନକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ବଳବୀର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବଲବୀରଙ୍କୁ ଏବେ ଗୟାର ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋକାନକୁ ଚା' ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ:

ଗୟା-ଶେରଘାଟି ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋଦି ଚାଏ ପକୋଡ଼ା ୱାଲି ଦୋକାନ କେବଳ ଏକ ଦୋକାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଯେତେବେଳେ ଶେରଘାଟି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଏଠାକାର ଚା' ଏବଂ ପକୋଡ଼ା ଚାଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ।

Balveer Chandravanshi with his family
Balveer Chandravanshi with his family (Etv Bharat)

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଆଇପି ଏହି ଦୋକାନର ଚା' ପାଇଁ ପାଗଳ:

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବଡ ବଡ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତା ଓ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚା' ପକୋଡା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି । ବଲବୀର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କ ଏହି ଦୋକାନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି । ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାକିରିରୁ ଚା- ପକୋଡ଼ାର ବାଦଶାହ:

ଗୟାର ଦରିଆପୁରର ବଲବୀର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଦିନେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ସେ କୋଲକାତାର ଏକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମାସିକ 4000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଥିଲା। ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା । ଦିନେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗାଁରେଏକ ଚା ଏବଂ ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚା' ଦୋକାନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

"ଆମର ଦୋକାନ ଗୟା-ଶେରଘାଟି ରୋଡର ଦରିଆପୁର ଗାଁରେ ଅଛି, ଯାହା ମୋଦି ଚା ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା 2017 ମସିହାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବେକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ଚା ଏବଂ ପକୋଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।" -ବଳବୀର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ

ଚା ଦୋକାନରେ ବିହାର ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା:

ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିବାହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ବଲବୀର କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ବରଂ କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। "ବିଜେପି, ଆରଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚା ପିଉଥିବା ସମୟରେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଶୁଣେ ।"

ମାଟି ଘରରୁ କୋଠା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା:

ବଲବୀର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଚା-ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ଯୋଗୁ ସବୁକିଛି ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମାଟି ଘର ଥିଲା, ଏବେ ଆମର ଏକ କୋଠା ଘର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଘରୋଇ ଚାକିରି ଛାଡି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେହି ମୋତେ ଜାଣି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ।

ଚା' ଦୋକାନ ରୋଜଗାରରୁ ଭାଇ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର:

ବଲବୀର କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ କାକା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚା-ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରୁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଲା । ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଜଣେ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଇ ଯଶବନ୍ତ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀରେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।

'ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବଲବୀର':

ବଲବୀର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଚା-ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ଏତେ ଭଲ ଚାଲିଲା ଯେ ମୋର ଦୁଃଖର ଦିନ ସରିଗଲା । ଏବେ ଆମେ ଚା, ପକୋଡ଼ା, ଲିଟି ସହିତ ମିଠା ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ, ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ 6 ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି।

