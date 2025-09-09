ଭୂତଙ୍କ ପର୍ବତ ପ୍ରେତଶିଳା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପିଣ୍ଡଦାନର ରହିଛି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ
ପର୍ବତର ଗାତରୁ ଶୁଭେ ଭୂତଙ୍କ ସ୍ୱର । ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପ୍ରେତଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
Published : September 9, 2025 at 3:04 PM IST
Gaya Pretshila Bhoot Parvat ପାଟନା: ଭୂତ ପର୍ବତ ବା ପ୍ରେତଶିଳା.. ରାତି ଯେତିକି ଯେତିକି ମାଡି ଆସେ... ସେ ଯାଗା ସେତେ ସେତେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ କ୍ଷଣି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଚାରି ଦିଗ । ରାତିରେ ଏଠାରେ ରହିବା ନିଷେଧ । କାରଣ ପର୍ବତର ଗାତରୁ ଶୁଭେ ଭୂତଙ୍କ ସ୍ୱର । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭୂତ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ପ୍ରେତ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଏଭଳି କିଛି ବିଶ୍ବାସକୁ ନେଇ ବିହାରର ଗୟାରେ ରହିଛି ପ୍ରେତଶିଳା । ଯେଉଁଠି ମୃତ ମଣିଷର ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ।
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିତୃପକ୍ଷ ମେଳାରେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ କାମନା ପାଇଁ ବିହାରର ଗୟାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହେଉଛି । ମୋକ୍ଷଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଗୟାଧାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଣ୍ଡବେଦୀ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରେତଶୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପିତୃପକ୍ଷ ମେଳାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେତଶିଳା ବେଦୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି । ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ପ୍ରେତଶିଳା ଉପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ:
ତେବେ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ପ୍ରେତ ପାହାଡ଼ ବା ପ୍ରେତଶିଳା ଉପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ, ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପ୍ରେତଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପ୍ରେତଲୋକକୁ ଯାଇଥିବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବର୍ଷସାରା ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପକ୍ଷ ମେଳା ସମୟରେ ଏହି ପିଣ୍ଡବେଦୀରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ।
ପ୍ରେତଶୀଳା ପଥର ଗାତରେ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରେତ:
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେତ ରୂପରେ ଏହି ପର୍ବତରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୂତ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ । ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଥିବା ଧର୍ମଶିଳା ନିକଟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ, ପ୍ରେତବେଦୀର ବିଶାଳ ପଥର ଉପରେ ସତ୍ତୁ (ବୁଟ ଗୁଣ୍ଡ) ଛିଞ୍ଚା ଯାଇ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ । ସତ୍ତୁ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେତଲୋକରେ ଥିବା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରେତବେଦୀର ଗାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ପ୍ରେତଶିଳାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, 676 ପାହାଚ ବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଉପରେ ଧର୍ମଶିଳା ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ପିଣ୍ଡଦାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଧି ଏଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ପ୍ରେତଶିଳା ବ୍ୟତୀତ, ରାମ କୁଣ୍ଡ, ରାମଶିଳା ଏବଂ କାଗବଳୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରେତଶିଳା ପାହାଡ଼ ତଳେ ତିନୋଟି ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନିଗରା କୁଣ୍ଡ, ସୁଖ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସୀତା କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରେତଶିଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରେତଶିଳା ପିଣ୍ଡବେଦୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବିଧି କରାଯାଇଥାଏ ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏ ସ୍ଥାନ:
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ପ୍ରେତଶିଳାରେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । ପୁରୋହିତ ସନ୍ତୋଷ ଗିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରେତଶିଳାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ରହିବା ନିଷେଧ । କାରଣ ପର୍ବତର ଗାତରୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଆସେ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭୂତ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ ।
ପୁରୋହିତ ସନ୍ତୋଷ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରେତଶିଳାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି । ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଏଠାରେ ଅଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ରହିବା ନିଷେଧ । କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ଭୂତ ବାସ କରନ୍ତି । ପର୍ବତର ପଥରରୁ ଶବ୍ଦ ଆସେ । ଏହା ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ପର୍ବତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରେତଶିଳା କୁହାଯାଏ ।"
ପାହାଚ ଚଢ଼ି ନପାରିଲେ ପାଲିଙ୍କି ବ୍ଯବସ୍ଥା:
ଯେଉଁମାନେ 676 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଲିଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ ପାଲିଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ପାଲିଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳୁକୁ ନେଇ ଫେରିଥାନ୍ତି ।
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା:
ଆହ୍ଲାବାଦ ସୁରେଶ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଭାଇ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକାତାରୁ ଧୀରଜ ଜାନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲେ ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃପକ୍ଷ ମେଳା ଚାଲିଛି । ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଣ୍ଡଦାତା ଗୟାଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଧିରେ ଧିରେ, ପିଣ୍ଡଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତବର୍ଷ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଣ୍ଡଦାତା ଗୟାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏଥର ମଧ୍ୟ, ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାତା ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ