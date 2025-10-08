ETV Bharat / bharat

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ 2025: ବିଜେପିର ମୁସ୍କିଲ ବଢ଼ାଇଲେ ଚିରାଗ ଏବଂ ମାଞ୍ଝି, NDAରେ ଫାଟ!

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ NDA ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି। ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ।

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ 2025: ବିଜେପିର ମୁସ୍କିଲ ବଢ଼ାଇଲେ ଚିରାଗ ଏବଂ ମାଞ୍ଝି, NDAରେ ଫାଟ!
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ 2025: ବିଜେପିର ମୁସ୍କିଲ ବଢ଼ାଇଲେ ଚିରାଗ ଏବଂ ମାଞ୍ଝି, NDAରେ ଫାଟ! (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2025 at 9:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ, ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ମୁଖ୍ୟ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, NDAର ଅନ୍ୟାତମ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମାଞ୍ଝି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (HAM)କୁ ଅତି କମରେ 15 ଆସନ ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ତଥାପି ମାଞ୍ଝି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ NDA ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବ।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା HAM ମୁଖ୍ୟ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏନଡିଏ ବୈଠକ ପରେ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ଜେଡିୟୁ 101-103 ଆସନ, ବିଜେପି 100-102 ଆସନ, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଏଲଜେପି 20-22 ଆସନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ଦଳ ଆରଏଲଏମ 6-7 ଆସନ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି 8-10 ଆସନ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।

ସେପଟେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବୈଠକ ପରେ, NDA ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଅଡୁଆ ଉଭା ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରାଯିବ।

ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ବିହାର ପ୍ରଭାରୀ ବିନୋଦ ତାୱଡେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମାଞ୍ଝି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ NDA ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ନପାଇବୁ, ତେବେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ NDAକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଦଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଚାହେଁ।"

ମାଞ୍ଝିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ରାମଧାରୀ ସିଂହ ଦିନକରଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ "ରଶ୍ମିରଥୀ"ରୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୂଳ କବିତାରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଞ୍ଝି "ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ"କୁ "15ଟି ଗ୍ରାମ"ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆସନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଥିଲା: "ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଆମକୁ ଅଧା ଦିଅ। ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ଅଛି, ଆମକୁ କେବଳ 15 ଗ୍ରାମ ଦିଅ। ଆମର ସମସ୍ତ ଜମି ରଖ। ଆମେ ଖୁସିରେ କେବଳ ତାହା ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ।"

ମୂଳ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ଥିଲା: "ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଆମକୁ ଅଧା ଦିଅ। ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ଅଛି, ଆମକୁ କେବଳ 15 ଗ୍ରାମ ଦିଅ। ବାକି ରଖ। ଆମେ ଖୁସିରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ।"

ଏହି ପୋଷ୍ଟ NDA ଭିତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ​​ଏବଂ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। NDA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଏହାର ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 102 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରନ୍ତି। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) 24-25 ଆସନ, ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ୧୦ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା (ଆର୍ଏଲଏମ୍) ୪-୬ ଆସନ ଜିତିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ମାଞ୍ଝି ୧୫ ଆସନରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିହାର ସରକାରରେ HAMର ଚାରି ଜଣ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ଏମ୍ଏଲସି, ଜଣେ ସାଂସଦ ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନାହିଁ। ମାଞ୍ଝି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ 15 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ସେମାନେ ଅତି କମରେ 7-8 ଆସନ ଜିତିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ।

ଚିରାଗ ପାସୱାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ଶିକାର। ସେ 40 ଆସନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 24-25 ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବୈଠକରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଚିରାଗଙ୍କୁ 25 ଆସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ INDIAରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି

ଏନଡିଏ ଭିତରେ ଏହି ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ INDIAରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବୁଧବାର ପାଟନାରେ ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିହାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ କୃଷ୍ଣ ଆଲ୍ଲାଭାରୁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜେଶ ରାମ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି - ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର 11, ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର 22ରେ ଶେଷ ହେଉଛି।

NDA ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ, ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଫର୍ମୁଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଚାରକୁ ତୀବ୍ର କରିବ। ମାଞ୍ଝି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ। ଏନଡିଏ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଯାହା ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ।"

ସେପଟେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ NDA ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥର ଏକ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଗଠନ ହେବ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଜେପି ମହାସଚିବ ତରୁଣ ଚୁଗ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ମୁଙ୍ଗେରି ଲାଲଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିହାରର ଲୋକମାନେ କେବଳ NDAକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏବଂ ବିହାରରେ ପୁଣି ଥରେ NDA ସରକାର ଗଠନ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ, 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ, 14ରେ ଫଳାଫଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025NDA SEAT SHARINGCHIRAG PASWAN JITAN RAM MANJHIBJP JDUBIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.